Chance liga krvácí. Kluby propouští hráče, hromadné snížení ve Vsetíně | iSport.cz

Nejsou to ani dva týdny, co útočník Tomáš Divíšek ve 40 letech uzavřel svoji bohatou kariéru. Prostějov mu vystrojil rozlučku, fanoušci tleskali za báječné tři sezony na sklonku hokejové dráhy. Po fanfárách ale přišla facka. Klub mu poslal výpověď, aby nemusel platit poslední dvě výplaty. „Je to kyselý konec,“ přiznává Divíšek. Kromě Prostějova propouští i Vsetín. Následovat je budou také další kluby Chance ligy.

To, před čím deník Sport varoval v minulých dnech, se nyní začíná stávat skutečností. Kluby Tipsport extraligy i nižší Chance ligy začínají naplno uvádět do provozu hráčům strach nahánějící bod jejich standardizovaných smluv. O co jde? Kluby můžou vypovědět libovolné kontrakty z důvodu zásahu vyšší moci a zrušení soutěží (aktuálně kvůli pandemii koronaviru). Zjednodušeně řečeno: mohou hráče bez pardonu vyhodit. Bez vysvětlení, bez odstupného.

Z extraligových šéfů zatím udělali tento úsporný krok v hradeckém Mountfieldu, ve čtvrtek se tak stalo i v Kometě. Ve velkém však započíná bouře o patro níž.

Během čtvrtka například převzalo výpověď šest hráčů Prostějova. Padáka dostali lídři týmu Marek Račuk, Tomáš Nouza nebo Tomáš Divíšek. Největší paradox je, že právě Divíšek před několika dny oficiálně ukončil kariéru, během níž oblékal reprezentační dres a vyzkoušel si i slavnou NHL. Prostějovský zimák mu v posledním duelu aplaudoval, on od klubu převzal pamětní dres. Teď mu bez jakékoli předchozí domluvy poslali poštou výpověď.

Důvod? Majitel klubu Jaroslav Luňák chtěl ušetřit dvě měsíční gáže, které by mu (a všem dalším) jinak musel vyplatit. A tak využil onen bod ve smlouvě a ukončil ji. „Žádná komunikace nebyla, nevěděl jsem o tom. Jen mi přišlo, že mám na poště psaní,“ popisuje Sportu Divíšek.

Více než tisícovkou zápasů otřískaný sympaťák bere situaci s nadhledem, takový konec ho ale logicky mrzí. „Je to trochu kyselý, no. Smůla… Jen mi vadí, že to podání nemělo žádnou kulturu. Nechci nikomu sahat do svědomí nebo radit, ale tohle je hloupé. Manažer Jirka Vykoukal mi až pak volal, že to chce každému říct ještě osobně,“ dodává Divíšek.

Zajímavé je, že Vykoukal, který je v Prostějově sportovním manažerem, je zároveň i členem výkonného výboru České asociace hokejistů, která toto ukončování smluv ostře odmítá a kritizuje. „Je to neoprávněné a nemravné,“ stojí v dopise, který asociace zaslala 16 klubům. Prezident CAIHP Libor Zbořil se k tomu vyjadřovat nechtěl: „Jirky Vykoukala si neskutečně vážím. Pro hokej udělal hrozně moc, miluje ho. K tomu, jestli on podává ty výpovědi, se nemůžu a nechci vyjadřovat. Ještě jsem s ním nemluvil. Nikdo z hráčů Prostějova navíc není členem hráčské asociace, nikdo se na mě neobrátil, takže to nemůžu komentovat.“

V Chance lize mohou být pro hráče výpovědi a měsíce bez výplat pořádně bolavé. „Nikde se o tom nepíše, ale v první lize hrajeme v porovnání s extraligou opravdu za pár tisíc. Žijeme od výplaty k výplatě. Když vám z toho pak jedna nebo dvě vypadnou, je to velký problém. Tohle si majitel asi neuvědomuje,“ přiznává hráč, který si nepřál být jmenován.

S tím souhlasí i Divíšek. „Je to opravdu pár tisíc korun. Zvlášť v Prostějově to nebylo s platy nejlepší, navíc nám o třetinu ponížili platy z důvodu špatných výsledků už v sezoně. Teď k tomu tohle… Kluci budou mít stoprocentně problémy, to vím určitě, protože je měli už během ročníku. Mnozí vycházeli jen tak tak.“

Do jistého extrému zacházejí ve Vsetíně, kde se řeší předčasné ukončení smluv či snížení platu všech hráčů. I těch, kteří mají platný kontrakt na další ročník. „Sledujeme situaci, finanční ztráty budou obrovské. Není to příjemné, všichni máme nějaké cítění. Musí ho mít i hráči a podílet se na tom taky. Jde o to, aby každý přežil. I klub,“ podotýká Daniel Tobola, jednatel špičkového prvoligového klubu.

Šestinásobný extraligový mistr má „štěstí“ v tom, že dlouhodoběji nabírá hokejisty na krátkodobou spolupráci. Naprostá většina kádru podepsala pouze roční dohodu, která na konci dubna vyprší. „Je ještě štěstí, že se to stalo šest týdnů před koncem smluv a ne třeba čtyři měsíce,“ poznamenal Tobola s tím, že na další sezonu mají podepsáno snad jen tři hráči. I s nimi se jedná o ponížení výplaty. „Oni o tom vědí, bavíme se s nimi. Jsme obezřetní. My jsme s tím přišli jako jedni z prvních, jsme teď na paškále. Ale budou to řešit všichni,“ nepochyboval jednatel Vsetína.