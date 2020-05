Výtisk bude cepovat mladé: Nová výzva! Nabídku od Krále zvažoval týden | iSport.cz

Nečinně přihlížet rasistickým nadávkám, které se z prostějovských ochozů snášely na vítkovického útočníka Dominika Lakatoše po jeho brance do prázdné na 4:2? Ostravané se sebrali a odešli do kabin. • profimedia.cz

Chce sobě i všem okolo dokázat, že stále může hrát hokej na solidní úrovni. Být platný, předat zkušenosti. Obránce Jan Výtisk je po nečekaném konci ve Vítkovicích novou posilou prvoligových Litoměřic. Jako kapitán má jít mladíkům ve svazovém projektu Dukla příkladem. Naučit je vůli, dřině, obětavosti i zodpovědnosti. „Těším se na to, je to výzva,“ říká Výtisk

Bez práce nebyl juniorský mistr světa z roku 2001 a ligový šampion s Libercem (2016) dlouho. Necelé dva týdny poté, co se jeho služeb zřekly Vítkovice, se dohodl s Litoměřicemi. Do týmu ho nalákal svazový šéf Tomáš Král.

Litoměřice váš příchod komentují slovy, že takového hokejistu klub ještě neměl. Jak vám to zní?

(usměje se) „Zní to pěkně, ale jdu do nového prostředí, k novému týmu. Budu se muset hodně otáčet a potvrdit, co píšou. Věřím, že splním, co ode mě čekají.“

Jak se angažmá urodilo?

„Když vyšlo najevo, že končím ve Vítkovicích, tak jsem mluvil s Tomášem Králem. Ptal se mě, jaké mám plány. Říkal jsem, že ještě chci pokračovat a uvidím, jak se vše vyvrbí. Dal mi nabídku, jestli nechci do Litoměřic. Týden jsem zvažoval, pak jsem zavolal, že do toho půjdu.“

Co si od vás Litoměřičtí slibují?

„Zkušenost, předávání poznatků mladým. Ať už v kabině, nebo na ledě. Vlastně to, co dělám poslední čtyři roky, v tom se pro mě nic moc měnit nebude. Ve Vítkovicích jsem měl kolem sebe ty skoro nejmladší, jsem zvyklý. V Litoměřicích bude mladých kluků ještě víc, těším se na to. Pro mě to je nová výzva po kapitole ve Vítkovicích. Věřím, že budeme všichni spokojení. Já i Litoměřice.“

Je ve hře i případná trenérská spolupráce do budoucna?

„Mám hotové béčko a pokud budu mít chuť pokračovat v trenéřině, tak by to mohlo být zajímavé.“

Tohle vám už teď nabízeli i ve Vítkovicích, bylo to tak?

„Ano, dostal jsem nabídku, abych dělal trenéra, vážil jsem si toho. Potěšilo mě to, ale já chci ještě hrát, ještě se nechci úplně postavit na střídačku.“

První liga je ještě víc ulítaná než extraliga, jak se na tohle tempo těšíte?

„Tak to uvidíme, můžeme si říct po pár zápasech. Dlouho jsem nehrál první ligu, naposledy když mi bylo osmnáct. A to byly jen dva zápasy, takže jdu do nového a jsem zvědavý.“

Jste připravený i na to, že se na vás bude chtít každý vytáhnout, trefit, dát hit?

„Jo, s tím počítám. Když mě chce někdo dostat, je to pro mě lepší, víc se dostanu do hry. Jako když jsme hrávali proti Plzni a naháněli jsme se s Ryanem Hollwegem. Tyhle zápasy pro mě vždycky měly grády a byly perfektní.“

Sledoval jste seriál Lajna? Víte, jak se trenér Hrouzek vyjadřoval o Litoměřicích?

„Po pravdě, nesledoval, jen co mi kluci říkali útržky. Já nikdy v Litoměřicích nebyl, jen jsem slyšel, že to je krásné město. Viděl jsem pár fotek a vypadá opravdu moc pěkně. Těším se, je to výzva. Chci si ještě dokázat, i všem okolo, že na to ještě mám a nemusím končit.“