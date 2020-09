Jágr: Pleky měl podmínku, že musím hrát taky. Říha byl pan trenér!

S Kladnem ho v prosinci čeká zápas pod širým nebem. Winter Classic pod sjezdovkou ve Špindlerově Mlýně. U příležitosti oznámení nového partnera této akce Jaromír Jágr promluvil mimo jiné o svém zdravotním stavu, příchodu Tomáše Plekance do Kladna nebo vyhlížení posil z NHL. „Věřím, že do Česka dorazí. Pro fanoušky by to bylo skvělé,“ doufá legenda.

Byl dobře naladěný. Nejdřív v Síni slávy Českého hokeje hodinu odpovídal na otázky novinářů, pak s úsměvem hledal své jméno na zdi, kde jsou vypsáni všichni čeští hráči v NHL jednotlivě u každého klubu. „Je to dobrý, jsem tu devětkrát,“ rozesmál se Jaromír Jágr, když se našel u všech týmů, ve kterých ve slavné lize působil.

Radost měl možná i z toho, že v úterý dotáhl příchod Tomáše Plekance do Kladna. Prozradil i zákulisí jednání. „Pleky měl pár podmínek, jednou z nich bylo i to, že se dám brzo do kupy, budu hrát a dáme si to spolu,“ culil se Jágr. „Tomáš je pořád skvělý hráč. Mimo jiné nám taky pomůže s výchovou mladých hráčů. Vždycky se choval jako neskutečný profesionál. Ví, co je potřeba dělat pro to, aby byl hráč úspěšný. To by mohl našim klukům předat,“ vypočítával benefity příchodu 37letého centra.

Plekanec podepsal s Rytíři smlouvu na dva roky. V Kometě skončil z rodinných důvodů kvůli nemoci maminky, je však možné, že ho během ročníku uvidíme i v extralize. „Pokud přijde, že by chtěl hrát ještě jinde, nebudu mu v tom bránit. Nemyslím si ale, že by to bylo rozumné. Byl hráčem Komety, tamní fanoušci by mu asi neodpustili, kdyby šel hrát jinam. Situaci kolem jeho maminky lidé určitě respektují, tohle ale nevím, jestli by skousli. Třeba v Pardubicích ale budou mít zájem,“ otočil se se smíchem na vedle sedícího majitele Dynama Petra Dědka, který byl představen jako nový titulární partner prosincové akce Winter Classic.

Chance liga startuje už v sobotu, je pravděpodobné, že do úvodního utkání s Kolínem Plekanec zasáhne, Jágr však hrát nebude. Po zranění se teprve dostává do formy, pomalu začíná trénovat.

„Klidně můžu hrát hned, ale jen bych tam stál, nepomohl bych. Vrátím se, až se budu cítit komfortně se svým výkonem. Potřebuju mít pocit, že jsem platný. Až to půjde, naskočím. Rád bych hrál okamžitě, ale nejde to. Moje priorita byla jiná, potřeboval jsem zabezpečit klub z pozice majitele. Máme jasný cíl, a to návrat do extraligy. Vinou natrženého lýtkového svalu jsem byl měsíc a půl mimo,“ přiznal 48letý hráč a majitel Rytířů.

Kladno a celou Chance ligu čeká poněkud zvláštní sezona. Osmnáct týmů má před sebou celkem 51 zápasů, dvanáct klubů po nich pak postoupí do play off. Takový je alespoň plán. Koronavirus a s ním spojené karantény, odklady zápasů, případně jejich nesehrání však můžou se soutěží zahýbat. „Řekl bych, že nám prvním zápasem možná rovnou začíná i play off. Pokud by sezona zase skončila předčasně, bude důležité urvat každý bod. Musíme se za každou cenu držet v tabulce na prvním místě,“ řekl trefně po příchodu do Kladna Plekanec.

Také proto cítí i Jágr větší tlak na svůj návrat v dohledné době. Dříve stačilo nachystat se na play off a klíčové duely. To teď neplatí. „Bude to hodně speciální sezona, těžká. Nikdo neví, jak se to bude vyvíjet. Hrajete vlastně dvě soutěže v jednom roku. Může být play off, ale nemusí. Osobně jsem byl pro to, aby se play off vůbec nehrálo a byla jen základní část. Další kluby se ale dohodly jinak, respektuju to,“ doplňuje Jágr.

Tým Kladna se po sestupu z nejvyšší soutěže výrazně obměnil. Mnoho hráčů odešlo, v kádru je dvanáct nových jmen. A další možná ještě přijdou. Jágr přiznal, že pokukuje i po borcích z NHL.

„Hráčů na trhu je hodně. Může dojít k situaci, kdy NHL začne v lednu, nebo třeba vůbec. Bez diváků už podle mě hrát nebudou. Očekávám, že si mnozí hráči budou chtít zahrát v Evropě. Aby byli rok bez zápasů? To je pro každého hokejistu šílené. Opravdu počítám, že kluby NHL budou v tomhle vstřícné. Doufám, že do Česka ještě dorazí dost hráčů a pro fanoušky to bude hodně zajímavé,“ věří.

Posily Kladna Andrej Košarišťan (b), Košice

Jakub Štochl (o), Chomutov

Vsevolod Sorokin (o), Humo Taškent

Ondřej Mikliš (o), Znojmo

Zach Frye (o), Kalamazoo/ECHL

Marek Račuk (ú), Prostějov

Tomáš Guman (ú), Vítkovice

Tomáš Pitule (ú), Chomutov

Nicolas Hlava (ú), Chomutov

Adam Kubík (ú), Mountfield HK

Rostislav Marosz (ú), Liberec

Tomáš Plekanec (ú), Kometa

Říha byl pan trenér

Hokejový velikán Jaromír Jágr pod zesnulým trenérem Milošem Říhou nikdy během kariéry nehrál, přesto měl při vzpomínce na bývalého kouče hokejové reprezentace jen slova uznání. Osmačtyřicetiletému hrajícímu majiteli Kladna se hodně zamlouvalo, jak si šel Říha mnohdy za svým i přes různé hlasy pochybovačů.

„Snažil jsem se zavzpomínat na ty nejkrásnější vzpomínky, které jsem měl s panem Říhou... Pan Říha byl pan trenér, měl obrovské charisma. Měl v trénování svoji vizi, šel si za ní a pro úspěch udělal maximum. Při takové vizi se objeví i pochybovači, ale musím říct, že pan Říha si stál vždy za svým a úspěchy přicházely víc a víc,“ řekl ve středu Jágr novinářům.

Legendární útočník zápasy národního mužstva často sleduje. „Musím říct, že jsem byl sám zvědavý na to, jak se mu jako kouči národního týmu bude dařit. Byl jsem velmi mile překvapený, jakým hokejem se reprezentace pod jeho vedením prezentovala, co se týká výsledků i předvedené hry,“ ocenil olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu i mistrovství světa.

„Pan Říha mě nikdy osobně netrénoval. Ale když jsem byl v Bratislavě na posledním mistrovství světa předávat cenu nejlepšímu hráči utkání, tak poté jsem šel do kabiny a popovídali jsme si vedle jiného o českém hokeji. To je taková má poslední vzpomínka. Je velice smutné, že odešel tak skvělý člověk, ale bohužel takový je život,“ uzavřel Jágr.

