Adamský si přivydělává kácením, v garáži trénuje syna. Nenudím se, říká

„Kácím stromy pro jednu firmu,“ líčí Adamský. „Uživit by se tím dalo, i když hokej to samozřejmě není. Ale já to ve svém volném čase dělám spíš pro sebe. Mám práci v lese rád, dělám ji vlastně celý život. Makám tím zároveň na kondici, jsem venku... K tomu mám ještě myslivost jako koníček a zpestření. Teď je lovecká sezona, takže pak mám práci i s bouráním masa. Nenudím se.“

Hokejová Chance liga stejně jako všechny ostatní sporty od 11. října stojí. Od středy se hokejisté mohou vrátit k tréninkům ve vlastní hale. Elitní soutěže by se za splnění bezpečnostních podmínek mohly o víkendu rozjet, u první ligy to tak jasné není. Kluby těžko najdou finance na pravidelné testování.

Martin Adamský, dvojnásobný extraligový šampion s Třincem, už si nemocí COVID-19 prošel. A zpětně musel upravit svůj původní názor. „Omlouvám se všem i sobě, když jsem říkal, že to je normální chřipečka,“ říká Adamský. „Z vlastní zkušenosti můžu říct, že není. Byl jsem týden rozbitý jak lego, které se nedá dát dohromady. Špatně se mi dýchalo, tohle jsem opravdu nikdy nezažil. Byl jsem na tom fyzicky hodně špatně, takhle unavený jsem nebyl ani po týdenním soustředění s Vencou Varaďou v Tatrách. I dýchání bylo těžké. Mám kamaráda, který na tom byl ještě hůř. Fakt to není normální chřipka.“

Chvíli trvalo, než se mohl vrátit zpátky do tréninku. Ocenil, že Havířov zajistil led v polském Jastrzebie. „Byli jsme na tom lépe než řada extraligových a prvoligových klubů, osobně jsem led hodně uvítal,“ pochvaloval si. „Přece jenom, dělat další letní přípravu v rozjeté sezoně by bylo strašně těžké.“

Líbí se mu i to, jak se klub o své hráče stará. Že jim nehrozí existenční problémy. „Za náš klub můžu říct, že se k tomu postavil čelem, majitelům patří dík,“ říká útočník. „Nějaké drobné úpravy platu jsou, ale není to tak, že by kluci museli chodit do práce. Klub je bitý, ale postavil se k tomu čelem. Ví, jaká je situace. Mírná korektura platu je, ale není to nic, co by nás zruinovalo. Jsem rád, že se k tomu tak postavili.“

Sám si ovšem svoji klasickou brigádu v lese podržel. Ve volném čase kácí stromy. „Uživilo by mě to, po kariéře se tomu budu věnovat určitě intenzivněji.“ S úsměvem říká, že po lese nechodí se sekyrou přes rameno, pilu má motorovou. „Nejsem klasický drvoštěp, jaký byl v Lotrandovi a Zubejdě. Řízni, řízni, řízni... Kdepak, normálně jedu pilou.“

Do toho musí ohlídat i synovy tréninky. Tomu je deset a hraje za třinecké Oceláře. Stejně jako všichni ostatní je teď odkázaný pouze na domácí přípravu. „Mám štěstí, že mám velkou garáž,“ popisuje Adamský. „Ona je to spíš pánská místnost, kde jsem trávil léto, když jsem trénoval sám. Mám vybavení a prostor, takže můžu sousedům a kamarádům pomoct. Když se dá, trénujeme venku, nejsme z cukru. Když se venku nedá, jsme v garáži. Takže kluci teď mají to, co já osobně rád nemám - druhou letní přípravu. Bohužel, je třeba na to dohlídnout. Když se neučí, tak budou aspoň makat.“

Ve skupině má se synem čtyři děti. „Jeden mladší dorostenec, další jsou ročník 2010. Je to dlouhé, ale říkal jsem klukům hned na začátku: bez dřiny to nejde. Mají štěstí, že jim můžu nabídnout alespoň takové podmínky, spousta dětí podmínky nemá a řeší to všelijak. Snažím se pomoct. Jen mají kluci bohužel smůlu, že mají trenéra, kterému se neodmlouvá.“

Uživil by se tedy Martin Adamský i jako kondiční trenér? „Musel bych si tréninky trošku dopředu naplánovat, ale za kariéru jsem jich pár zažil, takže vím, co je potřeba. Cvičení jsem zažil dost, takže mám z čeho čerpat.“