Čachotský chce s Duklou extraligu, ale kde? Model baráže se „Čagimu“ nelíbí

Jihlavský kouč Viktor Ujčík objímá veterána Tomáše Čachotského po postupu do finále play off první ligy • Markéta Křížová / HC Dukla Jihlava

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský se zdraví s Danielem Přibylem v dresu Sokolova po postupu Dukly do finále play off první ligy • Markéta Křížová / HC Dukla Jihlava

Nestárnoucí „Čagi“ je zase s Jihlavou kousek od extraligy. I když Tomáš Čachotský (40) oslavil v lednu čtyřicáté narozeniny, hokej ho pořád naplňuje a v týmu má výsadní roli. „Mám smlouvu na další sezonu, stoprocentně budu pokračovat,“ hlásí kapitán před finále Chance ligy se Vsetínem. Ale kde? Na jakém zimáku a v jaké soutěži? To netuší on ani nikdo jiný na Vysočině.

Kabina má jasno: Chceme vyhrát, jdeme vyhrát. Sérii se Vsetínem a pak i baráž proti Kladnu. Sportovně je to ložené jasně, ovšem infrastrukturou pro návrat do nejvyšší soutěže Jihlava nedisponuje. Chybí to zásadní: stadion.

Legendární Horácký bude brzy zbourán. Nejen hráči jsou v nejistotě. „Zajímám se o to, ale co s tím udělám?“ krčí rameny útočník Tomáš Čachotský. „Žádné zprávy nemáme. Uplatnila se opce, takže hraju dál. Uvidíme kde.“

Před rokem Jihlava zmuchlala v semifinále Chance ligy Vsetín 4:0 na zápasy. Ale pokaždé to bylo těsné, navíc bez diváků. Tentokrát to bude vypadat úplně jinak, hlavně kulisa. „Z loňska se vůbec nedá vycházet, nehraje to roli. My máme trošku jiný mančaft. Je to zapomenuté,“ mávne rukou Čachotský.

„Je fajn, že budou lidi. To je pro oba týmy super,“ těší se na bouřlivou atmosféru na obou stařičkých stadionech. „Už postup do finále je pro nás obrovský úspěch. Odešli nám tři útočníci a ještě chyběli nějací zranění beci,“ zmínil ztráty Illéše, Fronka a Lichance.

Před nedělní první bitvou potrénovala Dukla v své vedlejší menší hale, kde má hrací plocha podobné parametry jako na Lapači. „Chceme vyhrát, ale myslím, že Vsetín je favorit,“ soudí veterán v jihlavském dresu.

„Oni od začátku vyhlašovali, že chtějí postoupit. Myslím, že do toho dali dost peněz. Mají kvalitní soupisku. Bojovníky i šikovné hráče, dobrého gólmana. Ten mančaft je výborně poskládaný. Ale pro nás je to o to větší výzva,“ ujišťuje nejproduktivnější člen Ujčíkova komanda.

Čerstvý čtyřicátník nabral ve finiši ročníku formu. Za ty roky dobře ví, jak ji vyladit. „Cítím se poměrně dobře,“ usměje se. „V play off se nehraje na individuality. Je jedno, kdo dá gól nebo nahrávku. Všechno je to o týmu,“ zdůrazňuje.

On sám by hlasoval pro přímý postup a sestup. Myšlenka baráže s extraligistou se mu nezamlouvá. „Je strašně těžké skládat mančaft v první lize a ještě s tím, aby konkuroval extraligovému týmu v baráži. Kladno má čtyřicet dní pauzu, jeho hráči budou zdraví, čerství. My se v play off vymlátíme a ještě budeme hrát s nimi,“ nelíbí se mu stávající model.

Horácký stadion čekají poslední ostré zápasy v jeho historii. Definitivně se zavře 30. dubna po exhibičním duelu osobností. V něm nastoupí také Čachotský. „Béda Ščerban mě pozval,“ informuje.