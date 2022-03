Kometa žádá slevu na novou halu v Brně: Museli jsme překopat nabídku

Hokejová Kometa jako provozovatel nové multifunkční arény? Komplikuje se to. Majitel klubu Libor Zábranský se svým týmem přepracoval nabídku městu a doufá, že bude přijata. Ta původní už neplatí, nová měla být podána do nedělní půlnoci a hned zkraje týdne má proběhnout jednání o celé věci. „Čísla, která jsme řešili v roce 2015, můžeme zmačkat a hodit do koše,“ uvedl šéf klubu pro iSport.cz.

V nákupním centru Vaňkovka byla minulý týden otevřena výstava 3D modelů haly, která vyroste v areálu brněnského výstaviště. Má být hotova v roce 2024. Jenže v tuhle chvíli není jisté, kdo ji bude provozovat. Zájemce zbyl po prvním kole výběrového řízení jediný, HC Kometa Brno. Jenže podmínky se změnily a klub, poznamenaný zamrzlými účty v ruské Sberbank, licituje o nové ceně.

„Museli jsme nabídku trošku překopat, aby byla poplatná době. Některé věci jsou úplně jinak. Ceny energií, plynu, inflace, podmínky pro pořádání eventů. Je tu válka na Ukrajině, která všechno strašně komplikuje. Ale věřím, že to bude pokračovat dál,“ doufal Zábranský.

Samozřejmě se může stát, že se obě strany nakonec nedomluví. Nikdo jiný kromě Komety však do hry nevstupuje a neočekává se, že se to změní. „Chceme to dofinalizovat, aby to bylo hlavně ku prospěchu té stavby a začalo se stavět,“ shrnul Zábranský. „Určitě by nemělo smysl, aby jeden subjekt provozoval multifunkční halu a druhý naši Winning Group Arenu. To musí být v symbióze,“ podotkl boss.

Výstava 3D modelů potrvá do 12. dubna. Navzdory komplikacím by výstavba moderní arény s kapacitou téměř třináct tisíc lidí pro hokejová utkání neměla být ohrožena. „Tohle přesně nám v Brně chybí, aby sem jezdily hvězdy světového formátu,“ prohlásila primátorka města Markéta Vaňková. Jasno by mělo být nejpozději za měsíc. Město má stále snahu se s Kometou domluvit.

