Valaši drží pospolu. Jak vypadá hokej ve Vsetíně a atmosféra Na Lapači?

Šestnáct let je vsetínský hokej mimo elitní patra, v posledních letech se zase škrábe nahoru. Před sebou má teď klíčový zápas v Jihlavě - pokud ho vyhraje, vynutí si sedmý zápas Na Lapači v bouřlivé domácí atmosféře. Na to, jak by mohla vypadat, se iSport TV vydal podívat do Vsetína na druhý finálový zápas, který po dramatickém průběhu ovládl domácí výběr 5:4 v prodloužení.