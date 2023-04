Znojmo se po 12 letech vrací do Chance ligy, v play off neprohrálo ani zápas

Znojmo má za sebou i působení v extralize v letech 1999 až 2009, kdy prodalo licenci Kometě Brno. Přesunulo se do první ligy, kterou po dvou letech opustilo a zamířilo do mezinárodní rakouské ligy EBEL. Sezonu 2020/21 strávilo ve druhé lize a pro ročníku 2021/22 se vrátilo do mezinárodní rakouské ligy přejmenované na ICEHL. Loni opět zamířilo do třetí nejvyšší soutěže s cílem posunout se o úroveň výš.

Ve finálové sérii si Orli počínali naprosto suverénně, výsledky 10:0, 4:1, 4:0 a 5:0 hovoří samy za sebe. Znojmo zvládlo play off bez jediné porážky, za celou sezonu prohrálo jen tři zápasy.