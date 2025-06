Triumf pro Benfiku, porazila Bayern a ovládla skupinu. Boca na závěr remizovala

Fotbalisté Benfiky Lisabon na mistrovství světa klubů ve Spojených státech amerických nečekaně porazili Bayern Mnichov 1:0 gólem Andrease Schjelderupa a z prvního místa ve skupině C prošli do osmifinále. Dál jde i německý favorit, který měl jistý postup do vyřazovací fáze už před utkáním. V druhém duelu outsider Auckland senzačně remizoval s Bocou Juniors 1:1, oba týmy na turnaji skončily. Zápas na začátku druhé půle skoro na hodinu přerušila bouřka.