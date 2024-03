ONLINE: Poruba chce vrátit úder Dukle. Zastřílí si Vsetín i podruhé?

Zatímco vrcholí extraligové předkolo, pokračuje i čtvrtfinále play off první hokejové ligy. Vrátit se do hry by doma potřebovala Poruba. Suverénní lídr základní části schytal na úvod série s Jihlavou porážku 2:3. Litoměřice mohou na svém hřišti přidat druhé vítězství proti Třebíči. Na druhou výhru v boji o semifinále útočí Zlín v Prostějově. Vsetín podruhé nastupuje do souboje s Přerovem, který v úvodním duelu Na Lapači schytal výprask 0:8. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.