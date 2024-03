ONLINE: Vsetín hraje o finále první ligy s Duklou. Litoměřice čelí Zlínu

Hokejisté Vsetína si uvědomují, jak náročné je nyní dostat se do extraligy • hc-vsetin.cz

Play off první hokejové ligy se posouvá do další fáze. O triumf v druhé nejvyšší soutěži a postup do baráže o extraligu hrají v semifinále už jen čtyři týmy. Vsetín na svém hřišti startuje sérii s jihlavskou Duklou, která si mezi nejlepší čtyřku proklestila cestu z předkola. V dalším souboji se poprvé střetávají Litoměřice se Zlínem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.