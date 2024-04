Vsetín - Zlín 2:3p. Boj o baráž srovnán. Berani se oklepali z debaklu

Souboj o účast v baráži o Tipsport extraligu se vyrovnává. Hokejisté Zlína zvítězili ve druhém zápase finále play off Chance ligy 3:2 v prodloužení na hřišti Vsetína, srovnali stav série na 1:1 a oklepali se z úvodního výprasku 1:8. Beranům se povedl už vstup do utkání, když za necelou minutu odskočili do dvoubrankového vedení. Domácímu mužstvu se ale podařilo vyrovnat a vrátit se do hry. V prodloužení se ale radovali hosté díky mladému obránci Vojtěchu Riedlovi, který rozhodl duel.