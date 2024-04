Huf: Kdo mi chce nadávat, musí počítat s následky! V bráně se vařil

Zapracoval jste tradičně po úterku na své psychice?

„Promluvil jsem sám k sobě. Touha ve mně byla obrovská. Celý zápas mě držela při životě. Pořád jsem na to myslel. I v prodloužení, kdy to bylo opravdu náročné. Vsetín má víc střel, my zase jinou taktiku. Je to 1:1, to je asi všechno.“

Jaké to bylo čelit tolika ranám?

„Velice těžké. Vsetín měl převahu, fakt pálil ze všeho. Ale někdy to není všechno. Říkal jsem si, že když to urveme, bude to pro nás do dalších zápasů velká výhoda. Chlapi mi párkrát pomohli, zblokovali nějaké střely. Jsem šťastný, že jsme nakonec dali ten třetí rozhodující gól. Těšíme se na domácí zápasy. Bude to super.“

Jak jste prožíval tlak soupeře?

„Dost jsem to prožíval už od včerejška. Nemohl jsem dospat. Strašně jsem se těšil, až utkání začne. Když chce po mně někdo pořvávat a nadávat mi, musí pak počítat s následky. To je všechno, co k tomu řeknu. Chtěl jsem chlapům ten včerejšek vrátit a pomoct jim. Věděl jsem, že se mi oni pak odvděčí nějakým gólíkem. Chvilku jim to trvalo, ale nakonec ho dali. Teď dva dny zregenerujeme. Doma máme větší zimák, víc fanoušků. Atmosféra bude ještě lepší. Je to finále, navíc krajské. Zase přijde spousta lidí. Věřím, že budou slušně fandit a všichni si to užijí. Bude to velké.“

Kdo vám vlastně nadával?

„Už nevím. Oni ví.“

Nebylo vám horko? Na zimáku bylo až třiadvacet stupňů.

„Teď už vím, proč jsem odmala chytal inline hokej, ve výstroji jsem se vařil jako v sauně. Všechno má nějaký smysl. Připravilo mě to právě na tyto chvíle. Inline je super věc.“

