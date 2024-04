Bez výjimky! Vsetín v baráži nemůže hrát doma. Kde by našel azyl?

Zkušený vsetínský útočník Pavel Klhůfek vrátil svůj tým do hry • ČTK / Glück Dalibor

Vsetínští hokejisté se radují z gólu ve finále play off • ČTK / Glück Dalibor

Vsetínští fanoušci podporují svůj tým ve finále play off první ligy • ČTK / Glück Dalibor

Pokud by Vsetín postoupil do baráže o Tipsport extraligu, nemůže ji odehrát Na Lapači. Nedostane výjimku • ČTK / Glück Dalibor

I když Vsetín dělá na ledě maximum, aby velkého rivala ve finále play off hokejové Chance ligy pokořil (zatím 1:1 na zápasy), následnou baráž s Kladnem by na svém stadionu mohl hrát pouze Zlín. Zimák Na Lapači totiž nesplňuje několik podmínek, nutných k uspořádání zápasu, spadajícího do režimu extraligy. Hlavním problémem jsou zastaralé mantinely. „Licenční řád má jasně daná pravidla, výjimky neumožňuje,“ potvrdil pro iSport.cz Martin Loukota, ředitel Asociace profesionálních klubů (APK).