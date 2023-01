Varaďa s Kopřivnicí do extraligy? Apríl přišel o něco dřív, smál se kouč

Trenér Václav Varaďa pomůže rodnému klubu z Kopřivnice mezi elitu. Takový žert se objevil v rámci oslav 90. let od založení kopřivnického klubu. „Hokejisté koupili 1. ligu, angažovali Václava Varaďu a chtějí do extraligy,“ koloval mezi fanoušky ofocený novinový článek s logem Večerníku Kopřivnice. „Je to legrace, Večerník Kopřivnice ani neexistuje, místní mají jasno,“ usmíval se manažer kopřivnického klubu Jaroslav Hrubý. „Zní to sice pěkně, ale pravda to není.“