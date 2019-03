Jandač v nejistotě. Zůstane kouč v Magnitogorsku? Rozhodne šéf Veličkin | iSport.cz

Ačkoli má Josef Jandač v Metallurgu smlouvu i na další sezonu, nyní se řeší, zda bude ruskou stranou dodržena. Původně v tom neměl být problém, jenže to se nečekal propadák v Gagarinových bitvách. „Nyní záleží na vedení klubu,“ sám si není jistý padesátiletý trenér, co bude dál.

Už brzy dojde na klíčovou schůzku mezi trenérským štábem, kam patří i Jiří Kalous, a Genadijem Veličkinem, šéfem hokejových operací v organizaci Magnitogorsku a v klubové hierarchii mužem č. 2. „Dohodli jsme se, že v týdnu na téma budoucnosti budeme hovořit. Smlouva mi platí na další rok, ale zda bude dodržena, záleží na vedení klubu,“ citují Jandače ruská média.

Trenérovo přání je jasné. Navázat na rozjetou šichtu.

Jandač má za to, že se svými kolegy odvedl kus dobré práce. „Rád bych pokračoval v započaté práci, líbí se mi tu. Play off se nám nepovedlo, ale v dlouhodobé sezoně jsme ukázali dobrý hokej. To už je však otázka na vedení. Svoji práci hodnotit nebudu.“

Magnitogorsk vypadl v prvním kole Gagarinova poháru s nevyzpytatelnou Ufou 2:4 na zápasy, vlastník 84 bodů ze základní části padl s týmem, na jehož kontě bylo o dvanáct bodů méně.

Metallurg nevyhrál jediné utkání v obvyklé hrací době. Klíčoví hráči jako Sergej Mozjakin (0+3) nebo Nikolaj Kuljomin (0) nebyli v Jandačově herním systému produktivní a i tradiční stálice v brance Vasilij Košečkin měla příliš mnoho slabších chvilek. „Magnitka byla po celou sérii pasivní,“ všiml si Michal Mikeska, někdejší šampion v dresu baškirské Ufy.

V celkovém součtu to znamenalo vyřazení a jediné překvapení v bojích Východní konference. Třetí vyletěl ze hry s šestým týmem tabulky. „Po posledním zápase jsem v kabině nechtěl mít dlouhou řeč. Hráči byli dobití a nám trenérům nebylo lehko na duši. Řekl jsem pár obecných slov, poděkoval za sezonu, a to bylo vše. Ještě bude prostor setkat se a promluvit si podrobně,“ líčil Jandač, jak se v Ufě loučil s týmem a celým ročníkem.

V průběhu zpackané série trenér zaujal hokejové Rusko vyjádřeními vůči Linusi Omarkovi, hvězdě Ufy. Podle Jandačova mínění švédský útočník zbytečně moc padal a přihrával fauly. To mu také na jedné z pozápasových tiskových konferencí vyčetl, čímž na ruské scéně vzbudil rozruch.

„Vážím si Linuse, ale na některé věci hráči zkrátka nemají právo. V hokejovém světě se ví, že Linus ochotně padá na led. A v jednom utkání nás vyloučili právě po zákroku na něj, který však faulem nebyl. Což potvrdili i rozhodčí, když se ke své chybě přiznali. Chtěl jsem napnout pozornost k tomuto faktu, aby mu sudí příště takové věci nežrali a aby i Linus přestal tímto způsobem postupovat,“ vysvětlil Jandač.

Jaký postup nyní zvolí šéfové Magnitky? Novinář Jegor Paraskun ze serveru sports.ru tvrdí, že tým musí projít především razantní hráčskou perestrojkou, přestat sázet na starší hráče. „Jinak bude dál vypadávat v prvních kolech play off, nehledě na druhý nejvyšší rozpočet v konferenci,“ upozorňuje.