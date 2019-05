Slovan dluží, kam se podívá. Hvězda chce 300 tisíc eur, Čiliak dává oznámení | iSport.cz

"Mám to štěstí, že mně jsou dlužní jen tři výplaty (listopad, prosinec a leden), protože jsem odešel do Brna. Ale co kluci, kteří v týmu zůstali? Těm klub dluží sedm výplat i více," řekl Čiliak webu sport24.sk.

"KHL můj dluh uznala, ale Slovan nic. Fakt tomu nerozumím, jako kdyby to těm lidem bylo všechno jedno. Já bych na to neměl povahu. Podal jsem trestní oznámení k soudu a všechno řeší můj právník. Pobavilo mě však, že se mu ozvala nějaká firma s tím, že odkoupí mé pohledávky za 40 procent. Já jsem byl ale zaměstnancem Slovanu a chci své peníze zpátky," řekl devětadvacetiletý slovenský gólman, jenž výrazně pomohl brněnské Kometě k titulům v letech 2017 a 2018

Ještě mnohem déle čeká na vyrovnání svých pohledávek Kanaďan Barry Brust, který hájil branku Slovanu v letech 2015 až 2017. "Dluží mi přes 200 tisíc eur," tvrdí. Americký útočník Jeff Taffe se domáhá doplacení 300 tisíc eur.

Výjimkou nejsou ani čeští hokejisté, kteří Slovanem v poslední době prošli. "Ještě něco tam je," nechtěl se během mistrovství světa v Bratislavě příliš zaobírat citlivým tématem útočník Michal Řepík.

Klub by i nadále rád hrál na Zimním stadionu Ondreje Nepely, kde právě vyvrcholilo mistrovství světa, momentálně však dluží městu za pronájem. Také radnice se snaží peníze vymoci. Podle webu sport.sk je podmínkou návratu Slovanu do domácí soutěže zaplacení závazků vůči hráčům, které klub přiznává. "Belasí" však momentálně nemají k dispozici kádr ani trenéry pro další sezonu, v minulých dnech se spekulovalo, že by tým měl převzít Vladimír Růžička. Bývalý reprezentační kouč byl ale zřejmě pouze variantou pro KHL.