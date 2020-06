Kdysi talent, teď agent! Konec kariéry ve třiceti, Filatov se učí byznysu | iSport.cz

Nenápadný konec nápadného hráče. Nikitu Filatova draftoval v roce 2008 Columbus z celkové šesté pozice, o sezonu později už měl přitom ruský forvard na kontě pěknou medailovou sbírku. Posuďte sami: zlato a stříbro z mistrovství světa do 18 let, dvojitý bronz z dvacítek a k tomu pozice nejlepšího střelce šampionátu U20. Pak už to ale taková jízda nebyla, nastával spíš pozvolný sesun. Krátká štace v NHL, sedm let po ledech KHL a prásk. Po minulé sezoně teprve 30letý Filatov kariéru zabalil a vrhnul se na dráhu agenta.