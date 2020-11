Gólman Hrubec v KHL mění dres. Z Kunlunu se stěhuje za Sekáčem

Hrubec působí v KHL druhou sezonu. Devětadvacetiletý účastník loňského mistrovství světa má za sebou 42 zápasů v soutěži, v nichž si připsal 13 vítězství a dvě čistá konta.

V Omsku se sejde s útočníkem Jiřím Sekáčem. O místo v brance bude bojovat s Igorem Bobkovem a Emilem Garipovem. "Jedná se o špičkový ruský klub s každoročně nejvyššími ambicemi, péče o hráče je na vynikající úrovni. Jakýkoliv kontrakt v KHL je v současné situaci na hokejovém trhu velmi cenný, pozice Omsku jako jednoho z favoritů na zisk Gagarinova poháru naši radost ještě umocňuje," uvedl v tiskové zprávě Hrubcův agent Robert Spálenka z agentury Sport Invest.

⚡️ #KRS have traded goalie Šimon Hrubec to @hcavangardomsk in exchange for monetary compensation. Šimon joined us in July 2019 and recorded 42 games, 13 wins and 2 shutouts with Kunlun Red Star. We thank Šimi for his outstanding performance in our team! #RedStarHockey pic.twitter.com/o5Y3yHLFiJ