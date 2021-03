Češi pálí na Gagarina. Střet českých gólmanů, Jaškin i beci ve vyhnanství

Je tu start play off KHL! Celkem čtrnáct českých hráčů jde do tažení, na jehož konci čeká na vítěze Gagarinův pohár. Kdo má na jeho zisk největší šanci? Góly bude moskevské Dynamo táhnout Dmitrij Jaškin, daleko může dojít Magnitogorsk s Andrejem Nestrašilem, ambice má taky české trio v Čeljabinsku. Hned v prvním kole se pak utkají dva čeští brankáři: Jakub Kovář z Jekatěrinburgu a Šimon Hrubec z Omsku. Oba do něj ale v úterý vstoupili v odlišné roli i náladě.

Má jasný cíl. Konečně udělat úspěch! Už osmou sezonu v KHL válčí gólman Jakub Kovář. V předchozích sedmi letech nikdy nedošel v play off dál než do druhého kola. V minulém roce zmrazil Jekatěrinburg hned v první rundě Novosibirsk. Výplach 1:4 na zápasy. Kovářova čísla však byla úchvatná: úspěšnost zákroků 93,5 procenta, průměr obdržených branek 1,7. Na postup to ale stejně nestačilo.

V aktuální sezoně zase odchytal přes padesát zápasů (51). V šedesátikolové základní části je to ohromná porce. Ta se navíc celá stihla odehrát během necelých pěti měsíců. V celé KHL byste nenašli vytíženějšího brankáře.

Před sezonou převzal Avtomobilist kouč Bill Peters, který v NHL skončil se skandálem v zádech. Rasisticky měl urážet hráče, další pak fyzicky i slovně napadat. „Neřeším, co se stalo předtím. U nás v týmu se chová úplně normálně, jsem s ním spokojený. Výborně vede tréninky, během zápasů se na lavičce taky chová dobře. Je to úplně v pohodě,“ říkal Kovář, do něhož vložil trenér velkou důvěru.

V klubu přitom před ním pracovali výhradně ruští trenéři. V posledních letech to byli například vyhlášení rasové Andrej Razin či Vladimir Krikunov. Možná i proto po příchodu Peterse v tisku varovali, že se pod zahraničním koučem nebude tak tvrdě pracovat.

„Byl to absolutní nesmysl. Peters je úplně jiný než jeho předchůdci, ale makáme pod ním neskutečně tvrdě. Četl jsem ten názor, že pod cizincem bude letní příprava pohodová a pak nám to bude chybět. Chtěl bych toho, co to napsal, vidět u nás na tréninku v plné zátěži. Klukům tvrdá práce vyhovuje, nikdo nic nešidí. Upřímně můžu říct, že s trenérem, jako je Peters, jsem se v Rusku ani v Česku nikdy dřív nesetkal,“ hlásil český brankář.

V prvním kole čeká Jekatěrinburg, který jde do play off ze sedmého místa, velmi těžký soupeř: druhý tým Východní konference z Omsku. Mohlo by tak dojít na souboj dvou špičkových českých gólmanů, jedním z maskovaných mužů Avangardu je Šimon Hrubec. Zatímco Kovář jde do klíčové fáze ročníku jako stoprocentní jednička, Hrubec bohužel nikoli.

Do Omsku přišel v listopadu. „Překvapilo mě, že sháněli dalšího brankáře. Neřekl bych, že by někoho potřebovali. Slyšel jsem, že hledají gólmana na play off,“ říkal Hrubec po podpisu smlouvy.

14 Tolik českých hokejistů je ve hře o Gagarinův pohár v play off KHL, které v úterý začalo.

Zpočátku se pravidelně střídal s Igorem Bobkovem. Právě ruský konkurent však v posledních týdnech převzal brankoviště plně do své režie. Od 18. ledna stál Hrubec v brance pouze jednou! V duelu s Novosibirskem sice zapsal čisté konto, avšak byl prakticky bez práce. Šlo na něj pouze 14 střel. Jinak ve dvanácti duelech finiše sezony seděl pouze pod dekou na lavičce.

Aby toho nebylo málo, od klubu má český gólman zákaz komunikovat se zahraničními novináři. Rozhovor s Hrubcem ve Sportu? Nejdříve po vypadnutí Omsku. Během play off uvalilo vedení klubu embargo na veškeré výstupy. To platí samozřejmě také pro útočníka Jiřího Sekáče, Hrubcova parťáka v klubu z jižní Sibiře.

Jak Hrubec, tak Kovář budou hrát rovněž o svou budoucnost. Oběma končí smlouvy. U Kováře všechno nasvědčovalo tomu, že po sezoně svou ruskou štaci uzavře a vrátí se do Česka, zájem údajně měly Pardubice i mateřský Motor. Aktuálně to však vypadá, že si 32letý gólman v KHL střihne ještě jeden ročník. U Hrubce bude klíčové, zda vůbec dostane v nejdůležitější moment šanci ukázat, co v něm dřímá.