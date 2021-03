Hyka přispěl asistencí k výhře, Radil v derby vyloučen do konce zápasu

Nejlepší tým základní části Kontinentální hokejové ligy CSKA Moskva vstoupil do play off vítězstvím 1:0 v prodloužení nad Spartakem. Městské derby rozhodl v 69. minutě Maxim Šalunov. Spartaku chyběl po většinu zápasu útočník Lukáš Radil, který dostal ihned po zahájení druhé třetiny trest na pět minut a do konce utkání za hru vysokou holí.