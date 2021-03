Jaškin a Sekáč pálili a slaví postup. Kovář s Furchem mají po sezoně

Kanaďan Jordan Murray skončil v Dinamu Riga podle lotyšských médií poté, co měl z šatny Omsku ukrást hokejku Ilji Kovalčuka • twitter.com

Lukáš Radil se proti Čerepovci gólově prosadil, ale na výhru to Spartaku nestačilo • spartak.ru

Andrej Mozjakin, syn nejproduktivnějšího hráče KHL Sergeje Mozjakina nastoupil do zápasu se svým otcem • instagram.com/@hcmetallurg

Zkušený ruský ostrostřelec Sergej Mozjakin (vpravo) si splnil velký sen. V dresu Magnitogorsku nastoupil do utkání KHL se synem Andrejem • twitter.com

Velmi dojemná chvíle pro útočníka Sergeje Mozjakina. Do utkání KHL nastoupil se synem Andrejem • facebook.com

Jakub Kovář a Šimon Hrubec si popovídali před začátkem prvního utkání play off • Profimedia.cz

Jakub Kovář inkasuje gól v úvodním utkání play off KHL proti Omsku • Profimedia.cz

Čeští útočníci Dmitrij Jaškin a Jiří Sekáč pomohli gólem svým týmům k postupu do čtvrtfinále play off Kontinentální hokejové ligy. Nejlepší střelec základní části Jaškin se svou třetí brankou v bojích o Gagarinův pohár podílel na výhře Dynama Moskva 4:3 v pátém utkání na Čerepovcem. Sekáč skóroval v play off podruhé při vítězství Omsku 3:1 nad Jekatěrinburgem, také Avangard vyhrál sérii 4:1.