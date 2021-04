Hrubec by rád zůstal v Omsku: NHL? Už jsem starý. Chce jet na MS

Hokejový brankář Šimon Hrubec dovedl Omsk k zisku Gagarinova poháru pro vítěze KHL navzdory nelehkým začátkům v Avangardu a počáteční nepřízni fanoušků. V klubu by i přes končící smlouvu rád pokračoval, ačkoliv má několik nabídek i od jiných týmů KHL. Na to, aby zkusil prorazit v zámořské NHL, se ale v 29 letech už necítí.

Do Omsku zamířil počátkem listopadu z čínského Kunlunu. "Když jsem přicházel do Avangardu, cítil jsem, že převážně fanoušci nejsou moc spokojení s tím, že jsem tam přišel, protože měli rádi Garipova. Neviděli důvod, proč bych tam měl přijít. Na druhou stranu jsem z toho měl trochu radost, protože jsem cítil, že když si fanoušky získám výkony, tak za mnou budou stát. Není jim jedno, kdo tam je," řekl Hrubec v on-line rozhovoru s novináři.

V průběhu sezony měsíc a půl nechytal. "Měl jsem tři čtyři dny, kdy jsem byl frustrovaný a bylo to ze mě cítit, což bylo špatně. Trenér si mě zavolal a řekl mi: 'Vím, že jsi frustrovaný, ale musíš makat. Bojuj v tréninku, jako by to byl zápas, a dohrávej každý puk. Teď sice nehraješ, ale slibuju ti, že budeš mít nejlepší fyzičku, kterou jsi v životě měl'. Řekl jsem si: 'Vím, že to bude bolet, ale jdeme na to.' Tam jsem se zakousl," uvedl Hrubec.

"Mluvil jsem i s tátou a ženou na tohle téma. Hodně mi pomohl i (trenér třineckých brankářů) Jarda Kameš, volali jsme si celé play off. Chytal a zkušenosti z hokeje po psychické stránce má k nezaplacení. Furt mi říkal, abych mlčel a makal. Zakousl jsem se a řekl jsem si, že jim ukážu," prohlásil rodák z Vimperku.

Při naději ho držela vidina světového šampionátu. "Říkal jsem si, že když už nebudu chytat, tak aspoň budu trénovat tak, abych se připravil na mistrovství světa, mohl se o něj poprat a cítil se fyzicky dobře. Musím přiznat, že fyzicky jsem se cítil nejlíp v životě," konstatoval Hrubec.

Omsk dosud slavil jediný titul ještě v éře ruské superligy v roce 2004. Ve finále KHL uspěl až na třetí pokus. Postupně v play off vyřadil Jekatěrinburg, Magnitogorsk, Kazaň a ve finále CSKA Moskva.

"Je to velká věc pro Omsk. Sedmnáct let se na to čekalo. Je to fajn. Už proti Kazani jsme byli outsidery. Cokoli výš bylo už splněné. Před sezonou nám řekli, abychom byli do top čtyři, což se nám povedlo postupem přes Magnitogorsk. Už jenom to, že jsme v sedmém semifinálovém zápase v Kazani v prodloužení vyhráli, byla obrovská euforie. Umíte si to představit. Bylo to nádherné," řekl Hrubec, jenž v play off udržel pět nul a byl vyhlášen nejlepším brankářem finálové série.

Mistrovství světa? Určitě mám zájem

S agentem nyní řeší novou smlouvu. "Chtěl bych mít jasno. Každý má rád jistotu, když ví, co bude dál. Už po konci smlouvy v Třinci jsem jel na mistrovství světa bez jistoty, jenom jsem jel bojovat o smlouvu. Není to příjemný pocit. Samozřejmě je vám líp, když přibližně víte, co bude. Osobně bych v Omsku rád zůstal. Z jejich strany to vypadá, že je taky zájem. Ještě dva tři týmy z KHL mají zájem," přiznal Hrubec.

Možné angažmá v NHL ale reálně nevidí. "Na tohle téma jsem se s agentem nebavil, ale upřímně si myslím, že na Ameriku jsem starý. Trend brankářů a celkově i hráčů v NHL je prosazovat mladší. Myslím si, že do Ameriky moc šancí není. Bylo by to jiné, kdybych věděl, že má někdo z Ameriky zájem. Bavili bychom se o tom, jestli bych o to chtěl jít zabojovat. Určitě bych přemýšlel nad tím, jestli jít do nějakého risku. V tuhle chvíli z Ameriky ani není nic ve hře," uvedl Hrubec.

Vyzdvihl trenéra Avangardu Boba Hartleyho, který s Coloradem v roce 2001 vyhrál Stanley Cup. "Má obrovské zkušenosti a prodal to, že má Stanley Cup a zkušenosti z NHL. Výborný řečník. Hráči za ním šli. Důkazem bylo to, že po sérii ho celý tým vyhazoval v šatně do vzduchu. To jsem nezažil. Tým ho měl rád, hrál za něj, věřil mu a nebál se ho," prohlásil někdejší gólman Českých Budějovic nebo Třince, s nímž před dvěma lety ovládl extraligu.

Ke Gagarinovu poháru pomohl i osmatřicetiletý ruský útočník Ilja Kovalčuk. "Tohohle hráče Bozi milují. Když se kouknete, co všechno vyhrál, tak jsem si říkal, že má vždycky štěstí. Věřil jsem, že nás dotáhne k titulu. Samozřejmě jsem mu připomněl jeho rozhodující nájezd v Bratislavě (v souboji o třetí místo na mistrovství světa 2019), kdy mi dal bekhend. Řekl jsem mu, že mi dluží bronz, že mě o něj okradl. Řekl mi, ať se nebojím, že uděláme nějakou medaili tady," konstatoval Hrubec.

Nyní doufá, že se v dresu národního týmu představí na světovém šampionátu v Rize, který začne 21. května. "Určitě mám zájem o reprezentaci. Vždycky jsem chtěl jet hrát za nároďák. Je to mistrovství světa, to se fakt neodmítá," ujistil Hrubec.