Skandál v přípravě na KHL: rasistické posunky i urážení Arménů?

Normálně byste zápas mezi Kunlunem a Torpedem Usť-Kamenegoroskem těžko zaregistrovali. Ale závěr přípravného utkání se změnil v pořádnou divočinu, na kterých si ruská i kazašská média smlsla. Někdo se zapojoval do rvačky, jiný se snažil parťáky odtáhnout. Výsledek? „Trestné lavice byly zaplněné jako moskevské metro ve špičce,“ psal server Sport-Express.ru. Kunlun vyhrál zápas 2:1, ale o to nakonec vůbec nešlo.

Problém se rozjel ve chvíli, kdy Hu Jang, který rok nehrál a bojuje o místo v kádru Kunlunu pro KHL, přetáhl hokejkou Stase Petrosjana. Rus si to nenechal líbit. Shodil rukavice a Číňana zbil. Začala hromadná rvačka. Když pak hráči odjížděli na trestnou lavici, Petrosjan měl pro Janga ještě vzkaz. Prstem mu ukazoval, že má šikmé oči. Jang z celé situace udělal grotesku, postavil se a začal předvádět Petrosjana, že je nemotorný medvěd. Narážel na figuru hráče, který měří 168 cm a váží 94 kilogramů.

Ruský útočník pak incident vysvětloval ze svého pohledu: „Vjel jsem do pásma, najednou mě soupeř trefil hokejkou, tak jsem zahodil rukavice. Pak na mě skočil další hráč a nakonec nás odtrhli. No ale Jang na mě začal řvát: Jdi do hajzlu, ty Arméne. To byla urážka mě i mého národa. V tu chvíli mě to vytočilo. No a začal jsem jeho směrem dělat neslušná gesta. Problém tedy byl, že nikdo kromě mě neslyšel, co na mě křičel.“

Sám měl z posunků solidní průšvih, protože hraje v Kazachstánu, kde si gesto o očích místní logicky vztáhli i na sebe. Proto se i na instagramovém účtu klubu snažil všechno žehlit: „S Kazachstánem a Kazachy neměl můj čin vůbec nic společného. Hodně lidí bylo naštvaných a já bych se upřímně chtěl Kazachstánu a všem lidem, které jsem urazil, omluvit. Nechtěl jsem nikomu ublížit.“ Pak navíc přidal, že po zápase se s Jangem sešel v tělocvičně a přes tlumočníka si všechno vyříkali, podali si ruce a spor urovnali.

Celá věc má ale háček. Kunlun tvrdí, že si Petrosjan vymýšlí: „To, že náš hráč křičel na Petrosjana věty, ať jde do hazlu, Armén, je lež stejně drzá jako směšná.“ Navíc podle tiskového prohlášení v tělocvičně rozhodně nešlo o žádné narovnání sporu. Z pohledu čínského klubu to naopak byl jen další moment, který konflikt rozdmýchával dál. „Žádná konverzace neproběhla. Podle našeho hokejisty se setkali jen pohledy a Stas Petrosjan odvrátil oči. To, že k žádnému rozhovoru nedošlo, mohou potvrdit všichni naši hráči, kteří byli v té době v tělocvičně,“ uvedl klub.

Pak navíc zpochybňoval Petrosjanovu obhajobu, že ho sok urazil: „Lidé z bývalého sovětského prostoru jistě vědí, že příjmení končící na ‚jan‘ jsou arménská. Ale hráč narozený v Číně, který žije v Severní Americe a jmenuje se Jang, o tom nemá ani ponětí. I kdyby chtěl svého protivníka nějak urazit, nikdy by nedokázal určit jeho národnost podle příjmení. Kromě toho v průběhu zápasu, zejména během konfliktu, nemají hráči čas číst jména na zádech soupeřů a analyzovat jejich původ,“ popisoval konflikt Kunlun. „Není divu, že Stas Petrosjan v rozhovoru považoval za nutné učinit výhradu: To, co křičel, nikdo kromě mě neslyšel.“