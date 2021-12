Skvělý Will pokryl 46 střel Omsku, Hyka gólem posunul Traktor do čela

Roman Will předvedl v dresu Traktoru Čeljabinsk další velký výkon • Profimedia.cz

Roman Will zasahuje proti Jekatěrinburgu • Traktor Čeljabinsk

Roman Will pochytal 30 střel, dostal jediný gól a byl vyhlášen hvězdou zápasu • Traktor Čeljabinsk

Roman Will zasahuje proti Andreji Čibisovovi z Magnitogorsku • Profimedia.cz

Roman Will pochytal 30 střel, dostal jediný gól a byl vyhlášen hvězdou zápasu • Traktor Čeljabinsk

Roman Will pomohl skvělým výkonem v brance Čeljabinsku do čela KHL • Traktor Čeljabinsk

Gól Tomáše Hyky pomohl hokejistům Čeljabinsku do čela KHL. Traktor vyhrál v Omsku 3:1, brankář Roman Will a nejproduktivnější český hráč v lize Lukáš Sedlák si ve vítězném týmu připsali po asistenci. Will zneškodnil 46 střel domácích hráčů a o čisté konto přišel až 57 sekund před koncem.