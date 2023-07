Safin si v Rusku vydělá víc. Manažer mluvil o výhodách: Je náš, neuteče

Rozhodnutí hokejového útočníka Ostapa Safina rozvázat čerstvě podepsanou smlouvu s pražskou Spartou překvapilo. Když prosákly zprávy o plánech forvarda uzavřít kontrakt v KHL s ruským Togliatti, situace se trochu vyjasnila. Znamená to, že Safin zvolil cestu dalšího českého hokejisty s ruským pasem, Dmitrije Jaškina. Proč se to stalo, zkusil Deník Sport a web iSport.cz zjistit přímo u zdroje v Kontinentální lize.

V ruských hokejových kruzích se přestup Safina do Togliatti bere jako hotová věc. Ačkoliv tamní Lada zatím oficiálně nic neoznámila, smlouva hráče s klubem už by měla být podepsána.

Čtyřiadvacetiletý křídelník je stále velmi zajímavým hokejovým artiklem, i když se jeho kariéra vyvíjí trochu pomaleji, než se předpokládalo. Čtrnáct bodů (9+5), které Safin nasbíral ve Spartě za celou minulou sezonu, je solidní start v dospělém hokeji. Když se ale urostlý útočník před rokem vrátil ze zámoří do pražského klubu, čekalo se od něho ještě trochu víc.

V březnu Sparta oznámila prodloužení smlouvy se Safinem. Ale dál s ním počítala především jako s hráčem třetí nebo čtvrté formace. To se mladému chasníkovi moc nelíbilo. V Togliatti bude mít úplně jinou pozici.

Letos se Lada vrátila do Kontinentální ligy, odkud byla vyloučena před pěti léty. Klub dostává finanční podporu od známé automobilky, ale stejně je považován za jednoho z nejchudších v celé lize. Tomu odpovídá i kvalita kádru, který je složen převážně z nezkušených mladíků a hráčů odložených jinými mužstvy. V takové společnosti Safin by měl hrát prim.

Na druhou stranu, Togliatti není na tom tak špatně, aby nebylo schopno zaplatit svou novou akvizici. Proslýchá se, že v Rusku český útočník bude brát až trojnásobek toho, co dostával ve Spartě.

Souhlasí s tím i generální manažer jednoho z klubu KHL, který promluvil pro deník Sport a web iSport.cz pod podmínkou anonymity. „Safina sleduju od té doby, co ještě hral za Česko na MS dvacítek. Před několika lety dokonce proběhlo nějaké oťukávání. Ostap tehdy snil o kariéře v NHL, nic z toho nevzešlo. Všechno se změnilo, když se vrátil do Evropy. My teď křídlo nepotřebujeme, ale někteří kolegové o něho velmi stojí. S penězi by nebyl problém,“ potvrzuje.

Velkou roli v přestupu hraje Safinův ruský původ. „Co si budeme povídat, je to našinec,“ pokračuje zdroj. „Sice se narodil v Česku, ale v ruské rodině. U něho nebudou potíže ani s adaptací, ani se znalostí jazyka. Ale hlavně, ten kluk má ruskou mentalitu. Kdyby něco, neuteče jako hráči z Finska nebo Švédska. Zůstane tady, dodrží smlouvu,“ je přesvědčen.

Poslední slova jsou velice příznačná. Safinův osud nápadně připomíná životní cestu jiného českého hokejisty s ruskými kořeny, Dmitrije Jaškina. Také Ostap má dvojí občanství a vždy inklinoval k historické vlasti. Stejně jako o šest let starší kolega i on doma mluvil výhradně rusky. Při každé příležitosti vyrážel na východ za příbuznými. A když se nepodařilo prosadit se za mořem, usadil se v domovině svých rodičů.

V posledních týdnech dal Jaškin několikrát hlasitě najevo svou nespokojenost s rozhodnutím Českého hokejového svazu nepovolávat do reprezentace hráče působící v KHL. Není pochyb, že stejná omezení čekají i jeho následovníka.

Z klubového hlediska angažování Safina má pro ruský klub ještě jednu velkou výhodu. V posledních letech v KHL platilo, že v každém mužstvu může hrát maximálně pět cizinců. Před nadcházející sezonou byl limit zpřísněn. Od srpna je dovoleno mít v kádru jenom tří legionáře. Český rodák s ruským pasem do jejich čísla logicky započítán není.

Pro Togliatti to není problém z kategorie existenčních. Na soupisce mužstva zatím figurují jen hokejisté z Ruska a Běloruska, ti jsou přiřazeni k domácím hráčům. Movitějším klubům zpřísnění limitu působí mnohem větší potíže. Například petrohradský SKA před několika dny informoval, že kanadský útočník Leipsic požádal o ruské občanství. Pokud mu bude vyhověno, zámožnému týmu se uvolní jedno místo na legionářském seznamu.

Vyřízení občanství pro cizince je však celkem nákladná a dlouhá záležitost. Podstupují ji většinou velkokluby, které jsou schopny připlatit a počkat. Menší týmy obyčejně volí jinou cestu. Vyhledávají na trhu hráče, kteří mají ruský pas od narození.

„Máme v klubu zvláštní evidenci takových hokejistů“, pokračuje zdroj deníku Sport a webu iSport.cz. „Jsou to kluci, kteří se narodili v cizině v ruských rodinách. Nebo se tam nastěhovali v útlém věku s rodiči. Je jich celkem dost – ve střední Evropě, ve Skandinávii... Bohužel, krajané například původem z Finska k nám nyní jet nechtějí. Ovlivňuje je totiž výchova a tamní propaganda. S českými Rusy takový problém, upřímně, není“, dodává manažer.

Zkrátka, viděno ruskou optikou, Safin je pro Kontinentální ligu ideálním kandidátem...

autor je česky mluvící sportovní novinář z Ruska