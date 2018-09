ONLINE LM: Kometa doma udolala Eisbären, Plzeň míří za postupem

Všechny čtyři české kluby se představí v nedělním programu hokejové Ligy mistrů. Mountfieldu HK se nepovedl venkovní výjezd, po páteční porážce v Norimberku 3:4 v prodloužení padl i ve francouzském Rouenu 0:2. Rázný krok k postupu udělala Kometa Brno, která doma udolala Eisbären Berlín 4:3. Třinec po páteční výhře nad Djurgaardenem přidal do tabulky další bod po prohře na ledě Tappary Tampere 2:3 v prodloužení. Plzeň bojuje o už jistý postup do play off v Luganu. ONLINE přenosy všech utkání můžete sledovat na iSport.cz.