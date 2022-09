LM ONLINE: Sparta dominuje, září Řepík. Třinec nezvládl devítigólové drama

Góly

Domácí: 27:48. Mauldin, 35:43. Mauldin

Hosté: 07:06. Raffl, 21:59. Hochkofler

Sestavy

Domácí: Holm (Partanen) – Lefebvre, Ulriksen, Klavestad, Sveum, Rokseth, Aarthun, Faret, Higson – Mauldin, Gervais, Kissel, Karlsen, Beck, Hoff, Kristiansen, Strandborg, Bittner, Henriksen, Berg-Paulsen, Hurrod

Hosté: Kickert (Tolvanen) – Lewington, MacWilliam, Genoway, Robertson, Schreier, Stapelfeld, Auer, Maier – Schneider, Nissner, Raffl, Thaler, Bourke, Baltram, Hochkofler, Wukowits, Huber, Predan, Steffler, Harnisch

Rozhodčí

Eriksson (SWE), Hansen (NOR) – Braten (NOR), Söstumoen (NOR)

Stadion

DNB Arena, Stavanger