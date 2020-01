Přestupy NHL ONLINE: Frolík končí v Calgary, byl vyměněn za volbu v draftu | iSport.cz

VÝMĚNA - Trejd dvou šestadvacátníků provedly týmy Pittsburghu a Floridy. Pens získali útočníka Kevina Roye, majitele 28 startů a šesti branek v NHL, tento ročník ale působil pouze na farmě. Floridě nově patří Ryan Haggerty, který nejlepší ligu světa ještě nehrál. Za Wilkes-Barre v AHL v sezoně zvládl 23 utkání a šest bodů.

The Penguins have acquired forward Kevin Roy from the Florida Panthers in exchange for Ryan Haggerty.



Roy is signed through the end of the 2019.20 season. His contract has a value of $850,000 at the NHL level. He will report to the @WBSPenguins.



Details: https://t.co/oJb0nPnZc1 pic.twitter.com/98wKucvEGz