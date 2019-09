Přestupy NHL ONLINE: Nejméně známý z bratrů Subbanů odchází do Evropy | iSport.cz

POZVÁNKA DO KEMPU - Hned čtveřici hráčů vyzkouší v kanadském Calgary, jde o samé útočníky, tři v posledním ročníku hráli NHL. Jedna známá tvář zkusí štěstí v Minnesotě, naopak v San Jose údajně nepočítají s angažováním Patricka Marleaua, který bude hledat práci dál.

Checked in today with Pat Brisson, who represents Patrick Marleau. Brisson said the fit is not there at this time between Marleau and the Sharks. The winger very much wants to play, and will pursue other NHL opportunities.