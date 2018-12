Přestupy NHL ONLINE: Nylander má vzkaz pro Marnera a Matthewse

PODPIS - Devatenáctileté pravé křídlo Alexej Toropčenko podepsalo nováčkovský kontrakt na tři roky (celkem 2,775 milionu dolarů) a platit mu v St.Louis Blues začíná okamžitě. Celkem 113. hráč draftu 2017 hraje druhou sezonu v OHL v týmu Guelph Storm, jeho otec Leonid byl mimochodem v roce 1993 draftován Pittsburghem. NHL si nikdy nezahrál, jeho syn je mu teď o dost blíž.

A big thank you to everyone who helped make my dream come true with @stlouisblues! Very excited to sign my first NHL contract! Can’t wait for the future with the Blues! https://t.co/PBMv5R82MT