Přestupy NHL ONLINE: Šustr mění NHL za Kunlun, Polák pokračuje v Dallasu | iSport.cz

PODPIS - Ofenzivní jedenadvacetiletý obránce Tarmo Reunanen draftovaný NY Rangers v roce 2016 z 98. pozice podepsal s týmem tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,775 milionu dolarů. Opouští tým Lukko, kde byl s 25 body v 58 zápasech základní části a 5 body v play off nejproduktivnějším bekem mužstva.

I'm proud and grateful to be a part of the @NYRangers! Its definitelly a dream come true!! I want especially to thank my family and friends for the support, whole @TeamRaumanLukko organization for believing me and helping me! All the coaches and team mates! Thank you!! https://t.co/S2GJFtm3jn