Chytil už se rozjíždí, trefil se podruhé v řadě. Rangers přesto derby nezvládli

Devatenáctiletý Chytil se v předchozím souboji s Vancouverem (2:1) dočkal premiérové trefy v sezoně, proti Islanders na ni navázal v 58. minutě, kdy snížil na 5:6. Střela obránce Kevina Shattenkirka se k němu odrazila na pravý kruh a pohotovým zakončením k tyči překonal gólmana Thomase Greisse.

VIDEO: Chytil snížil na 5:6

Islanders si ale osmé vítězství v řadě nad Rangers vzít nenechali a trefou do prázdné branky při power play stanovili konečnou podobu skóre. Rangers neuspěli v Barclays Center ani na sedmý pokus a nebodovali poprvé po sedmi utkáních.

Kanaďan Beauvillier se radoval z prvního hattricku v kariéře. "Chtěl jsem si zápas užít a ukázat, co ve mně je. Trochu se mi ulevilo. Mám radost, že jsme vyhráli," uvedla první hvězda večera. V předchozích 16 zápasech přitom Beauvillier zaznamenal jediný gól.

Třemi góly zazářil také Brayden Point z Tampy Bay, který na hattrick potřeboval jen 91 sekund na přelomu první a druhé třetiny. Pokaždé skóroval v přesilovce. Lightning využili celkem čtyři početní výhody a díky nim si z Pittsburghu odvezli výhru 4:3.

Kanadský centr vstřelil šestý nejrychlejší hattrick v historii NHL a druhý nejrychlejší od sezony 1967/1968, kdy se soutěž rozšířila. Rychleji se to povedlo jen Dereku Kingovi, který v říjnu 1991 v dresu Islanders zkompletoval hattrick za 78 sekund.

VIDEO: Tak vypadal bleskový hattrick

"Je to úžasné, ale dva góly padly v přesilovce pět na tři. Musíte se pohybovat na určitých místech a kluci mě na nich našli. Je to můj první hattrick, ale dosáhl jsem na něj zásluhou ostatních," prohlásil dvaadvacetiletý Point, na jehož trefách se asistencemi podílel Nikita Kučerov.

Penguins také využili dvě přesilovky a vedli 2:0, ale Point tři sekundy před koncem úvodní části snížil a zkraje prostřední dvacetiminutovky dokonal hattrick i obrat zároveň. Švédský útočník Patric Hörnqvist druhou brankou a celkově třetím bodem večera vrátil domácí do hry, ale Yanni Gourde potrestal další vyloučení Pittsburghu a rozhodl. Pensylvánský celek prohrál sedmý z posledních osmi duelů.

Do utkání kvůli zranění v horní části těla nezasáhl kapitán Penguins Sidney Crosby, jenž by měl vynechat zhruba týden. Nejedná se však o otřes mozku, který trojnásobného vítěze Stanley Cupu v minulosti několikrát vyřadil ze hry.

Philadelphia doma podlehla New Jersey 0:3. Útočník Flyers Jakub Voráček byl u všech tří inkasovaných branek. Jeho spoluhráč a obránce Radko Gudas se do sestavy nevešel. Střední útočník Devils Pavel Zacha ani ve dvanáctém duelu nebodoval.

VIDEO: Sestřih utkání Philadelphia - New Jersey

San Jose bez Tomáše Hertla prohrálo na vlastním ledě 3:5 s Torontem. Odchovance Slavie trápí zranění v dolní části těla.

Výsledky:

NY Islanders - NY Rangers 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)

Branky: 10., 23. a 26. Beauvillier, 11. Nelson, 35. Lee, 50. Komarov, 60. Clutterbuck - 6. a 54. Kreider, 6. Claesson, 24. Hayes, 58. Chytil. Střely na branku: 24:41. Diváci: 13.472. Hvězdy utkání: 1. Beauvillier, 2. Filppula (oba NY Islanders), 3. Kreider (NY Rangers).

Piladelphia - New Jersey 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 4. Anderson, 54. Palmieri, 57. Coleman. Střely na branku: 29:27. Diváci: 18.806. Hvězdy utkání: 1. Kinkaid (New Jersey), 2. Elliott (Philadelphia), 3. Anderson (New Jersey).

Pittsburgh - Tampa Bay 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Branky: 11. a 25. Hörnqvist, 14. Kessel - 20., 21. a 22. Point, 28. Gourde. Střely na branku: 31:26. Diváci: 18.422. Hvězdy utkání: 1. Point, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Hörnqvist (Pittsburgh).

Columbus - Florida 7:3 (0:2, 3:1, 4:0)

Branky: 21. Atkinson, 24. Dubinsky, 27. Dubois, 45. Hannikainen, 49. Duclair, 53. nderson , 55. Jenner - 2. Bjugstad, 7. Ekblad, 34. Yandle. Střely na branku: 37:43. Diváci: 14.872. Hvězdy utkání: 1. Atkinson, 2. Duclair, 3. Korpisalo (všichni Columbus).

Minnesota - Vancouver 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Branky: 6. Coyle, 8. Koivu, 22. Niederreiter, 28. Staal, 34. Dumba, 46. Zucker - 27. Horvat, 46. Granlund. Střely na branku: 29:27. Diváci: 19.014. Hvězdy utkání: 1. Koivu, 2. Coyle, 3. Suter (všichni Minnesota).

Calgary - Montreal 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Branky: 24. a 36. Tkachuk - 9. Tatar, 49. Drouin, 53. Lehkonen. Střely na branku: 45:22. Diváci: 18.443. Hvězdy utkání: 1. Price (Montreal), 2. Tkachuk (Calgary), 3. Lehkonen (Montreal).

Arizona - Nashville 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 8. Grabner, 25. Demers - 53. Bonino. Střely na branku: 23:46. Diváci: 13.315. Hvězdy utkání: 1. Kuemper, 2. Grabner, 3. Demers (všichni Arizona).

Ottawa - Detroit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 20. Ceci, 28. Batherson - 24. Rasmussen. Střely na branku: 36:35. Diváci: 13.402. Hvězdy utkání: 1. Batherson, 2. Duchene, 3. Anderson (všichni Ottawa).

San Jose - Toronto 3:5 (3:2, 0:2, 0:1)

Branky: 6. Labanc, 13. Pavelski, 19. Vlasic - 12. a 33. Kapanen, 3. Tavares, 23. Leivo, 54. Marner. Střely na branku: 45:34. Diváci: 17.011. Hvězdy utkání: 1. apanen, 2. Marner, 3. Andersen (všichni Toronto).