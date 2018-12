Hokej jako za starých časů! Krejčí dostal další pecku, Rask se chtěl prát

Detroit se od ledna 2013 vracel z TD Garden bez nálady, hráči Red Wings tam za posledních pět let měli bilanci 0-7-2. V sobotu byla ale černá série přerušena. A ještě než došlo na závěrečný hvizd, bylo na ledě pořádně dusno.

Je to jen dva dny, co Krejčí proti New York Islanders přišel po srážce o zuby. Tady k tomu znovu neměl daleko, Witkowski ho totiž zastihl s hlavou dole a uložil domácí hvězdu k ledu. Tenhle souboj pěkně přiostřil atmosféru.

Českého útočníka poté bránil jeho spoluhráč Joakim Nordström a vyzval Witkowského na pěstní souboj.

„Pokud vám takovým způsobem sejmou Kreche, nemůžete to nechat bez odezvy. Nordy odvedl skvělou práci a v dalších střídáních se hodně přitvrdilo," řekl útočník Bostonu Brad Marchand, který byl na začátku ještě větší řežby. Což už snad nikoho nemůže ani překvapit... A málem došlo i na bitku gólmanů.

Do hromadné strkanice u střídaček se zapojil hostující brankář Jimmy Howard, který mířil při signalizovaném trestu na hráčskou lavici a sekl hokejkou Marchanda. Brankoviště okamžitě opustil i Tuukka Rask a vyzýval Howarda ke rvačce, oba gólmany ale od sebe oddělili rozhodčí. „Jsem trošku zklamaný, že to nevyšlo," přiznal Rask.

Šťastnější byl jeho americký protějšek, který prohrál jediný z posledních jedenácti zápasů a jakoby znovu nalezl starou formu.

„V posledních letech jsme to na tomhle ledě mívali těžké a málokdy jsme se odsud vraceli s body. Výhra v základní hrací době je super a zvedne nám sebevědomí," řekl pro NHL.com.

Kromě jeho osmatřiceti zákroků byly klíčem k vítězství tři body švédského útočníka Gustava Nyquista, a také vítězný gól Franse Nielsena. Dánský útočník měl dosud v sezoně na kontě pouze 14 nahrávek, teď k nim konečně přidal také branku.

„Dost poslední dobou vyhráváme, takže člověk na to tolik nemyslí a prostě se jen snaží odvádět svou práci," řekl majitel téměř 800 startů v lize. „Snad mi to tam teď bude padat trochu snadněji," dodal.

Boston doma prohrál poprvé po pěti utkáních a nepomohl ani tlak ve třetí části hry, kdy domáci přestříleli soupeře v poměru 20:7. „Fyzická hra ve druhé části nás dost nakopla a ve třetí jsme je přehráli. Jenže jim tam padl jeden odraz a nám ne," řekl po utkání Marchand o vítězné teči hostí.

