PastaShow pod širým nebem: 1+1, rozcvička v kulichu i zkomolené jméno | iSport.cz

Už před startem zápasu si televizní kamery českého útočníka často vybírali českého útočníka, který naskočil do utkání se speciálně vyzdobenými hokejkami. Ačkoliv ho v grafice nepochopitelně zkomolili na Davida Pasternaka, při rozcvičce na něj snad vyčlenili jednu kameru. Diváci si tak mohli užít, jak si 22letý Čech v kulichu pohrává s kotoučem. Režisér moc dobře věděl proč. Tohle bude hlavní hvězda večera! A trefil se.

Bruins sice nevstoupili do utkání dobře, po deseti minutách prohrávali 0:1. O pár chvil později už začal Pastrňák úřadovat. V přesilové hře si před brankou počíhal na přihrávku od Patrice Bergerona a nikým nehlídaný procedil puk pod Camem Wardem do branky. Při oslavě pak napodoboval ptáka. Jestli to byl jestřáb na znamení soupeře, který ho má v názvu týmu, těžko odhadovat.

VIDEO | Pastrňákův gól na 1:1

To navíc v první třetině nemuselo být všechno. V závěrečné minutě po chybě obrany Chicaga a přihrávce Davida Krejčího zůstal Pastrňák znovu sám před Wardem, který tentokrát jeho kličku do bekhendu brilantně přečetl.

Neproměněná tutovka rodáka z Havířova nepoložila, spíše naopak. Když Bruins ve druhé třetině znovu museli dotahovat, Pastrňák v další početní výhodě přihrál před branku Bergeronovi, který znovu srovnal krok. Nutno dodat, že při této situaci měl český forvard i notnou dávku štěstí, jelikož puk směřující na Jakea DeBruska srazil k lépe postavenému Bergeronovi obránce Brent Seabrook.

VIDEO | Pastrňákova asistence na gól Bergerona

Ve třetí třetině zlomil Boston zápas na svou stranu dvěma brankami už bez Pastrňákova přičinění. U pojišťujícího gólu Brada Marchanda do prázdné branky na 4:2 si asistenci připsal jeho spoluhráč David Krejčí. Třetí Čech v utkání, chicagský David Kämpf zase zapsal parádní přihrávku u prvního gólu večera, kdy za brankou obral o puk Toreyho Kruga a připravil gólovou pozici pro Brendana Perliniho.

Dvěma body zaokrouhlil Pastrňák bodovou sbírku v aktuální sezoně na číslo 50 (24+26) a potvrdil tak roli nejlepšího Čecha v NHL. V kanadském bodování soutěže se posunul na osmé místo, mezi střelci je čtvrtý.