Záhadný konec borce z NHL: Bylo mi na hov*o. Přišel o 12 milionů dolarů | iSport.cz

Vše začalo už před aktuálním ročníkem. V předsezonním období oznámili Blues a Sabres masivní trejd. Jeho součástí byl i český útočník Vladimír Sobotka a hvězdný útočník Ryan O´Reilly.

Do Buffala: Útočníci Patrik Berglund, Vladimír Sobotka, Tage Thompson, první kolo draftu v roce 2019 a druhé kolo draftu v roce 2021. Do St. Louis: Útočník Ryan O´Reilly.

Nicméně Patrik Berglund po výměně odehrál za Sabres pouze 23 duelů, v nichž si připsal prachbídné čtyři body (2+2). Poslední zápas si odkroutil 8. prosince proti Detroitu. Na ledě strávil jen 13 minut, přesto zaznamenal záporné body při účasti na ledové ploše (- 2) stejně jako ve dvou předchozích utkáních (-2 a -1).

Situace následně nabrala rychlý, ale veřejnosti tajemný spád. Berglund začal být, podle vedení, údajně nemocen, seděl na tribuně a nakonec se po něm slehla zem úplně. Proslýchalo se, že se nedostavil k zápasu s Washingtonem.

Klub reagoval umístěním třicetiletého forvarda na listinu bezpodmínečně volných hráčů a vyplatil ho ze smlouvy. Tím švédský centr přišel o 12,5 milionu dolarů (281,6 milionu korun), kdyby přitom počkal do konce sezony a požádal by o vyplacení ze smlouvy, inkasoval by alespoň sedm milionů dolarů...

Dlouho se nevědělo, co za Berglundovým chováním stojí, když má v NHL odehráno deset kompletních sezon a i s derniérou u Šavlí přes 700 utkání. Nicméně sám Švéd nakonec přišel s vysvětlením.

Docela pochopitelným.

„Dřív jsem žil vysněný život a byl jsem schopný dělat vše to, co mám rád. Poté už jsem jen seděl a nic necítil. Můžu říct... že má mysl byla vyčerpaná," začal svou zpověď pro hockeypuls. „Čas ubíhal. Nic jsem neříkal a snažil jsem se tím prokousávat den za dnem. Každopádně neměli byste se takto cítit, když žijete svůj sen," pokračoval držitel stříbrné medaile z olympijských her v Soči.

Svízelnou situaci ukončil návratem do rodného Švédska. Nenahlásil neúčast na trénincích, což vyústilo v již zmiňovanou výpověď a zřejmě konec kariéry v NHL. „Šlo o perfektně korektní suspendaci. Liga i hráčské odbory NHLPA byly skvělé v předkládání jejich nabídek pomoci, ale musel jsem rozhodnout hlavně sám v sobě tak, abych znovu našel štěstí a energii."

Pětadvacátému draftovanému hráči z roku 2006 pomohla především podpora rodinných příslušníků a i bývalých spoluhráčů. Mezi ně se řadí také T.J. Oshie. „Patrik je vážně skvělý člověk a za to, že dělá, co musí udělat, ho respektuji. Všichni ho podporujeme," sdělil novinářům úpřímně nynější útočník Capitals a bývalý spoluhráč Berglunda ze St. Louis.

PATRIK BERGLUND V ZÁKLADNÍ ČÁSTI / PLAY OFF NHL Zápasy 717 / 60 Góly 170 / 10 Asistence 156 / 16 Body 326 / 26 Body na zápas 0,45 / 0,43 Trestné minuty 248 / 24 +/- 5 / -1

„Můj kontrakt a všechny ty peníze za nic nestojí. Je to trochu klišé, ale za peníze si štěstí nekoupíte. Vzdám se té částky bez problému, jen když se budu každý den cítit dobře. Kdybych se cítil stejně špatně, jako jsem se cítil doteď... Myslím, že jsem udělal správné rozhodnutí. Peníze pro mě v tuto chvíli vůbec nic neznamenají," dodal.

„Proč bych měl dělat něco, co nemiluju stejně jako předtím, nasadit si masku a předstírat, že jsem v pohodě, když se ve skutečnosti cítím na hovno? Hokej pro mě byl celým životem. Nebral jsem ho jako práci, bylo to něco, co jsem miloval. Když tento pocit ztrátíte a cítíte se mizerně, nechápu proč v tom měl pokračovat," uzavřel Berglund.

Neoznámil přitom, jakým směrem se bude jeho život dál odvíjet. Jisté je, že v aktuálním ročníku už na led nevyjede, dál se uvidí. Nejdůležitější pro něj bude, když si vyřídí všechny své osobní záležitosti. Není přitom ani zdaleka jediným ze sportovců, kteří v poslední době přiznali osobní problémy.