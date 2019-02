Chytil o trablech s příjmením i životě v New Yorku: Okoukávám Lundqvista! | iSport.cz

Na domácí zápasy Rangers chodí letos k 17 tisícům fanoušků. Na replikách dresů nejvíc frčí současní bombarďáci Zuccarello, Lundqvist, v srdcích fanoušků stále kotví i Rick Nash, Mark Messier nebo slavný brousek defenzivní řady Brian Leetch, pamětník zatím posledního zisku Stanley Cupu z roku 1994. Chytila redaktor iSport.cz odhalil na tribunách Madison Square Garden a v útrobách arény jednoho…

„Je mi sympatický, ale doma mám i další hráče. Dnes jsem si vzal na sebe Chytila, ale to je jen náhoda. Myslím si, že od něj můžeme čekat velké věci. Jeho série pěti gólů v řadě z listopadu byla hodně velká věc,“ vysvětlil fanda Steven, proč má na dresu jmenovku českého forvarda.

Chytil letos za 52 utkání nastřílel deset branek a přidal devět asistencí, je tak teprve třetím hráčem v historii Rangers, jemuž se podařilo ještě ve věku teenagera nastřílet dvouciferný počet branek v jedné sezoně. Před ním to dokázali Mike Allison (24 gólů v sezoně 1980/81) a Alexej Kovaljov (15 gólů v ročníku 1992/93). K zamyšlení je jen dvanáct záporných bodů ve statistice plus minus.

Jak se žije v New Yorku

"Jsem moc rád, že tady jsem, celý život jsem snil o tom, že budu hrát NHL. New York je skvělé město, bydlím ve čtvrti Tribeca, do haly to mám kousek, jezdím metrem, jsou to tři zastávky. Navíc kolem bydlí hodně dalších spoluhráčů, takže někdy zajdeme na večeři nebo si jen tak skočíme sednout a popovídat.“

52 zápasů - devatenáct bodů

„Sezonu zatím hodnotím docela dobře, hrál jsem skoro každý zápas, ale snažím se pořád zlepšovat, abych byl pro tým platnější a pomáhal vyhrávat zápasy. Týmové výsledky by mohly být lepší. Jednou jsme nahoře, jednou dole, vyhrajeme, pak zase prohrajeme."

Procvičování češtiny s Mazancem

„Je to škoda, že kromě mne tu není žádný český hokejista. Tedy nastálo, občas je v týmu brankář Mára Mazanec, když ho povolají z farmy v Hartfordu v AHL. A když tu je, jsem za to strašně moc rád, že si s ním můžu popovídat česky. Ale jsem tady od hokeje, takže to zas tolik neřeším. Naštěstí za mnou přijíždí rodina a kamarádi, je tady přítelkyně, takže je to fajn.“

Mladí drží při sobě

„Nejvíc se přátelím s nejmladšími hráči v týmu, jmenovitě to je Neil Pionk, Brett Howden. Ale super jsou všichni kluci - když se s nimi potkám, bavit se můžu s každým, když s něčím potřebuju pomoct nebo poradit, nebojím se jich zeptat. Máme skvělý tým a skvělé kluky.“

Filip Chytil se v NHL dostává do formy. • Foto Profimedia.cz

Jaký je Henrik Lundqvist?

„Henrik je skvělý člověk a výborný gólman, je to jeden z nejlepších brankářů, kteří v lize jsou. Možná i historicky, kteří v NHL kdy byli. Je to pro mě ohromná čest s ním sdílet kabinu a vidět, jak se připravuje na zápasy i jak funguje v tréninku. Vždycky jde příkladem, do všeho dává víc než 100 procent, každý zápas bere vážně a každé utkání chce vyhrát. Snažím se od něj jeho přístup odkoukávat, hokejem jednoduše žije!“

Klapne po roční odmlce play off?

„Ještě nám zbývá odehrát přes třicet zápasů, na play off ztrácíme pořád kolem sedmi bodů. Hrajeme skoro každý druhý den, ale musíme jít utkání od utkání. Připravit se co nejlíp na každý jednotlivý zápas. A také musíme jednoznačně začít dávat více gólů, koncovka nám zatím moc nejde, nedaří se nám proměňovat ani největší šance, to nás pak stojí zápasy. Cílem play off pořád je, na nic jiného nemyslím.“

Američané vyslovují příjmení Chytil jako "Hýdl"

„Beru to tak, jak to je. Nesnažím se to někomu vysvětlovat, jak je to správně, stejně by to bylo zbytečné. (smích) Jak to řeknou, tak to beru. Když se mě na to ze srandy zeptají, jak vlastně svoje jméno vyslovuju česky, tak jim to řeknu, ale kdyby to měli říkat pořád, tak se jim asi zamotá jazyk."

Odkaz Jaromíra Jágra

„Někteří naši kondiční trenéři a hráči, kteří jsou v týmu dlouho, třeba Lundqvist, si ho pamatují. Vždycky si s nimi o něm rád popovídám. Ale nejen o něm, byly doby, kdy tu hrála spousta českých hokejistů, vždycky se hodně zasměju, když mi o této době kluci vypráví, někdy jsou to neuvěřitelné historky. A být jako on? Na to vůbec nemyslím, jsem tady krátce, snažím se prostě jen zlepšovat, abych se tady udržel!“

VIDEO: Podívejte se na jubilejní desátý zásah Filipa Chytila v sezoně