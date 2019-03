NHL je i pro staré! Úkaz z Calgary útočí v 35 letech na nejvyšší mety | iSport.cz

Tahle liga není pro starý, slýcháte často v souvislosti s NHL. Mládí hraje prim, věkový průměr se snižuje a veteráni mnohdy nestíhají stále zrychlující tempo hry. Na druhé straně stojí Mark Giordano, hokejový úkaz současnosti.

Zkušený zadák se stal ve středečním utkání na ledě New Jersey teprve šestým obráncem v historii ligy, který po pětatřicátých narozeninách dosáhl na metu 60 bodů. Před Giordanem to dokázali Red Kelly, Al MacInnis, Ray Bourque, Sergej Zubov a Nicklas Lidström, opora Calgary se však od zmíněných legend odlišuje tím, že je to jeho první šedesátibodová sezona v kariéře.

VIDEO: Podívejte se na 60. bod Marka Giordana v sezoně

Zmíněné mety navíc dosáhl ještě v únoru, dvacet utkání před koncem základní části. Aktuálně třetí nejproduktivnější bek soutěže je klíčem k aktuálnímu úspěchu Flames, kteří navzdory očekáváním vládnou Západní konferenci. Giordano září při hře pět na pět, řídí přesilovky, navíc se prosazuje i při oslabení, v němž v této sezoně skóroval již třikrát.

„Byli hráči, kteří hráli dobře i po třicítce, ale asi nikdo neprošel takovou cestou jako Mark. Bez draftu se prosadit do juniorské OHL i NHL a nyní, když je mu pětatřicet let, se jeho jméno objevuje v debatě o cenu pro nejlepšího obránce,“ zmiňuje Brad Treliving, generální manažer Flames, v rozhovoru pro web The Athletic.

BECI, KTEŘÍ DOSÁHLI HRANICE 60 BODŮ PO 35. NAROZENINÁCH Nicklas Lidström (Detroit) 4x

Al MacInnis (St. Louis) 2x

Red Kelly (Toronto) 1x

Ray Bourque (Boston) 1x

Sergej Zubov (Dallas) 1x

Mark Giordano (Calgery) 1x

Giordanovo jméno se na anketních lístcích Norris Trophy objevilo poprvé v roce 2014, tehdy skončil v hlasování novinářů na desátém místě. Od té doby ve výčtu nejlepších zadáků sezony nechyběl, avšak nejvýš to dotáhl na šesté místo. Přední příčky patřily jiným.

V tomto připomíná Lidströma, který na trofej dosáhl celkem sedmkrát, poprvé však až jako jednatřicetiletý mazák. Také Giordano se uznání dočkává až nyní, tedy ve věku, kdy většina hráčů začíná uvažovat, zda odloží brusle do sklepa a dá přednost rybaření či golfu.

S Lidströmem však pojí lídra Calgary daleko víc. Vždyť i číslo na dresu si po příchodu do NHL vybral podle legendy Detroitu. „Na kempu jsem měl vždy číslo 46, ale když jsem si v sezoně 2006-07 konečně vybojoval místo v prvním týmu, starší kluci mi řekli, ať si teď vyberu nějaké nižší. Vždy jsem vzhlížel k Nicklasu Lidströmovi, tak jsem si zvolil pětku.“

Iginla? Nejlepší hráč v historii Calgary

Moc nechybělo a číslo přešlo brzy na někoho jiného. Giordano se totiž po zmíněném ročníku nedohodl s vedením klubu na nové smlouvě a na rok si odskočil do Ruska. Díky anabázi v Dynamu Moskva také zažil dosud jediný týmový úspěch, s výběrem Kanady vyhrál tradiční Spengler Cup.

Po návratu dostal defi nitivně označení „hráč NHL“, avšak Stanley Cupu se dosud ani nepřiblížil. Flames od účasti ve finále v roce 2004 vyhráli jedinou sérii play off ; před čtyřmi lety zdolali v prvním kole Anaheim, avšak bez Giordana, který sledoval závěr sezony z tribuny kvůli natrženému bicepsu.

To už nosil druhým rokem kapitánské céčko, které převzal po Jaromu Iginlovi. Nejproduktivnější hráč v historii Calgary se před sobotním zápasem proti Bostonu dočkal vyvěšení dresu pod strop haly Scotiabank Saddledome, což jeho nástupce v roli lídra Flames náležitě ocenil. „Je to nejlepší hráč v historii klubu, hodně mě naučil,“ řekl Giordano pro klubový web.

Nyní však spoléhá kanadský klub na něj. Nečekaný vzestup zvedl laťku očekávání, Flames mají po patnácti letech znovu ambice na velký úspěch. I díky Giordanovi, který se velmi aktivně hlásí také o Norris Trophy.

I kdyby si však trofeje rozdělili jiní a pětatřicetiletý bek vyšel ze sezony s prázdnou, pořád si může říct: Tahle liga není jen pro mladý.