NHL v Praze? Klečeli jsme a prosili, vtipkovali Voráček s Gudasem | iSport.cz

O tom, že se cirkus jménem NHL představí v Česku, věděli už delší dobu. Ale řekli to jenom nejbližším. „Jinak jsme to drželi pod pokličkou,“ přiznal útočník Jakub Voráček (29) v telefonickém rozhovoru pro dva české deníky. Ani obránce Radko Gudas (28) to nerozkřikoval. Až včera tahle zpráva mohla podle zámořských regulí oficiálně vyletět do světa. Fanoušci, těšte se!

Zahrajete si v Praze. Co to pro vás znamená?

Voráček: „Dlouho si člověk myslí, že je to něco nemožného. Ale díky politice NHL posledních let je to realita. Bude to něco speciálního. Že nás doma uvidí rodina, kamarádi, fanoušci. Bude to pro mě další milník v kariéře. Určitě už se každý z týmu do Prahy těší.“

Gudas: „Je to příležitost, která se naskytne jednou za život. Byl jsem v Česku na NHL před více než deseti lety a byl to krásný zážitek. Lidi to milovali, určitě si zaslouží další zápas. Bude to velká událost pro celou zemi.“

Jaké byly vaše první reakce, když jste se to dozvěděli?

Gudas: „Už v průběhu sezony se mluvilo o tom, že taková možnost existuje. A že pokud se bude začínat v Evropě, jedním z míst by mohla být Praha. Hned jsme si říkali, že by to bylo super. Už se nemůžu dočkat. Rodina, kámoši, všichni jsou nadšení. Když u nás hrála Tampa s Rangers v roce 2008, byl jsem se podívat. Tehdy jsem si ani neříkal, že bych i já mohl jednou vyběhnout před domácím publikem.“

Voráček: „Už někdy v listopadu jsem tušil, že pokud se bude hrát v Praze, je velká pravděpodobnost, že tam budeme my s Flyers. Je to krásná věc. Zahrát si doma, to se může podařit jednou za život. Je to splněný sen. Doufám, že fanouškům něco ukážeme a padne hodně gólů. Aby si to lidi užili.“

Už víte, kolik budete potřebovat vstupenek?

Voráček: „Počítám s padesáti. Myslím si, že budou mizet rychle. Takže to hlavní pro rodinu, potom pro kámoše. Když někdo bude přes léto hodný, dostane lístek.“ (usměje se)

Gudas: „U mě je to stejný, kolem čtyřiceti padesáti lístků. Prioritou je rodina, hlavně děda, který už nemůže cestovat do zámoří. Teď mě může vidět doma. Což je super. Pokud mi potom ještě něco zbude, můžu se o tom pobavit s kámoši, že jim něco dám.“

Museli jste se hodně krotit, abyste novinku o NHL v Praze neprozradili mnoha lidem?

Voráček: „Jenom ti nejbližší a rodiče to věděli. Jinak jsem to držel pod pokličkou, protože jsme museli. Takže jsem to nikde moc nerozhlašoval.“

Gudas: „Babičce s dědou jsem jenom řekl, ať si na tenhle termín nic nerezervují. Jinak jsem to moc neventiloval, nechtěl jsem nic zakřiknout.“

Jakube, vaše maminka všechno hodně emotivně prožívá. Takže se dá čekat, že jí ukápne slza, až vás v dresu Flyers uvidí hrát doma.

Voráček: „Mně přijde, že máma letos brečí hodně často. Z toho, jak někdy hrajeme… (směje se) Ale říkám jenom někdy, teď to na brečení není. Předtím jsme měli sérii, kdy jsme nedokázali vyhrát. Ona je samozřejmě blázen. Nevím, jak dlouho tady vydrží, jestli to takhle bude pokračovat. Ta má infarkt každý zápas. Ale samozřejmě je to pro ni speciální, i když už toho zažila hodně. Za těch jedenáct let, co hraju v zámoří, prožila olympiádu, Světový pohár, mistrovství světa doma… Je ale pravda, že teď to zase bude mít jiný nádech. Určitě si to užije.“

Uplatnili jste nějaký svůj osobní vliv? Lobbovali jste za to, aby se NHL představila v Praze?

Voráček: „Každý den jsme klečeli před kanceláří a prosili jsme, ať hrajeme v Praze! (usměje se) Né, to zas ne. Měli jsme trošku jiný starosti, než abychom se o to starali. Spadlo nám to do klína. Všichni v kabině jsme rádi, ale hlavně se soustředíme na sezonu. Zatím to nevypadá nejrůžověji, ale pořád je to otevřené.“

Gudas: „Tyhle věci rozhoduje NHL, takže na nás to vůbec nebylo. Že jsme v týmu my Češi, tomu možná pomohlo. Ale žádný osobní vliv v tom nebyl. NHL rozhodovala podle toho, co pro ni bude marketingově nejsprávnější. Jak se dostane co nejlíp evropským fanouškům do krve.“

Jaký vůbec máte vztah k O2 areně? Jak se vám v ní hraje?

Gudas: „Já jsem tam nikdy nehrál.“

Voráček: „Pro mě byl největší zážitek zahrát si čtvrtfinále mistrovství světa v roce 2015. Nad Finy jsme vyhráli 5:3, rozhodli jsme to pět minut před koncem. Hala opravdu bouřila, byla vynikající atmosféra. Byl to zápas nahoru dolů, navíc se šťastným koncem.“

Radko, když jste sledoval v roce 2008 v Praze zápas New York Rangers-Tampa Bay, jaký to byl zážitek?

Gudas: „Bylo to skvělý. Byl jsem mladej, v tu chvíli jsem ani neuvažoval o tom, že bych mohl jít hrát někdy do Ameriky. Vytáhl mě tam táta, byl jsem nadšenej. Nevěděl jsem, komu mám fandit, takže jsem fandil dobrému hokeji. Byl to zážitek na celý život, pamatuji si to doteď. Je to hlavně super příležitost pro mladý, aby se přišli podívat, protože v noci se koukat nemohou.“

Jakube, jak vy jste bral NHL v Česku v roce 2008? Začínal jste tehdy svoji zámořskou kariéru v Columbusu…

Voráček: „Pro mě tehdy bylo prioritou se v NHL udržet. Nepočítal jsem s tím, že by Columbus někdy jel do Prahy. Hráli jsme jenom ve Švédsku. Až teď je to tady. Je to sen. Chicago je atraktivní tým bez ohledu na to, jestli jsou tam Češi, nebo ne. Hraje hezký otevřený hokej, za poslední dekádu patří mezi nejúspěšnější týmy NHL. Takže to pro mě i další kluky bude něco speciálního.“

Věříte, že s Flyers budete mít domácí podporu? Přeci jenom v týmu Blackhawks taková česká stopa není.

Gudas: „Doufám, že naše přítomnost v týmu napomůže tomu, že se fanoušci přikloní na naši stranu. Navíc máme být domácí. Ale hlavní bude, aby si to užili všichni lidi v hledišti.“

Voráček: „Když vyhrajeme 6:5 v prodloužení, bude to fajn.“ (usměje se)

Radko, jaké to pro vás jako obránce bude nahánět Jonathana Toewse a Patricka Kanea, největší hvězdy Chicaga?

Gudas: „Bude to luxusní oříšek na začátek sezony… Nebude nejjednodušší kolem nich kmitat a bránit je, ale budu dělat, co bude v mých silách. Každý tým má nepříjemné hráče a většinou zbývají na mě. Chicago je výborný tým, od roku 2010 vyhráli nejvíce Stanley Cupů. A od kamarádů vím, že mezi fanoušky patří v play off vůbec k těm nejvíce sledovaným mužstvům.“

Budete se chtít českým fanouškům hodně předvést?

Voráček: „Úvodní zápasy v sezoně nikdy nejsou jednoduché. Je to první utkání, nikdy nevíš, jaké bude tempo. Člověk těžko hledá správné načasování. Ale motivaci postrádat určitě nebudeme. Fyzicky na tom budeme dobře. Ale každopádně první zápas bývá vždycky divnej… Doufám, že se nám to povede a nějaké góly padnou. Aby lidi nenadávali, že byly lístky drahé a stálo to za prd. Věřím, že půjdou domů s nějakým zážitkem.“

Pokud jde o aktuální sezonu, na postup do play off vám chybí momentálně šest bodů. Dá se to dohnat během devíti zápasů?

Voráček: „Podle mého budeme potřebovat šestnáct bodů, takže osm výher. Je to pořád otevřený, nikdy nevíte, jestli se nějaký tým nepodělá. Na konci sezony dvakrát vyhrajete, soupeř dvakrát prohraje a najednou jste nahoře. Musíme to brát zápas od zápasu. Potřebujeme trochu pomoct, ale hlavní je, abychom se soustředili sami na sebe.“

Gudas: „Vždyť už jsme to jednou dokázali. Vyhráli jsme osm zápasů v řadě na přelomu ledna a února, takže víme, že to v nás je. Sílu máme. Někdo se může podělat z nervů z toho, že jde o play off. My naopak jsme tým, který v takových chvílích dokáže najít sebevědomí a být úspěšný.“