Play off NHL: Koho v sériích sledovat a vypadne Tampa už v 1. kole? | iSport.cz

V letech 2017 a 2018 vypadli Blue Jackets v prvním kole s pozdějším vítězem Stanley Cupu. Do třetice? Základní část napovídá stejnému scénáři, suverénní Tampa v čele s Nikitou Kučerovem má velkou sílu, jenže v play off se jede od nuly. Už před rokem vedl Columbus 2:0 na zápasy proti Washingtonu a měl blízko tomu, aby postoupil. Pokud Sergej Bobrovskij dokáže zavřít branku jako v závěru základní části a dostane soupeřovy střelce pod tlak, dojde k překvapení.

Generální manažer Lou Lamoriello, kouč Barry Trotz a trenér brankářů Mitch Korn dokázali během jednoho roku proměnit odpadlíka v senzaci. Islanders už teď jedou nad plán, proti nim stojí tým, který by mohl zkušenosti z bojů o Stanley Cup rozdávat na potkání. Sidney Crosby , Jevgenij Malkin a spol. vědí, o čem je play off, jak soupeře rozhodit a dostat se mu pod kůži. Tohle bude pro Islanders tvrdá lekce, z níž však budou v dalších letech těžit.

Sharks disponují obrannou dvojicí, která by si na bruslích poradila i se zbraní hromadného ničení. Erik Karlsson a Brent Burns zvládají být první nahoře, první dole. Jak se s tímto kalibrem vypořádat v play off? Golden Knights se vyhnuli syndromu druhé sezony, opět proklouzli do bojů o Stanley Cup, teď ale musí vymyslet, jak se popasovat s ofenzivní silou Sharks, kterou podporuje i Tomáš Hertl . Pro Vegas, jenž loni došlo jako nováček až do finále, tuze těžký oříšek.

Winnipeg - St. Louis

Ještě před třemi měsíci by fanoušci prorokovali Blues rychlou smrt. St. Louis se však z posledního místa NHL vyškrábalo do play off, kde může s nováčkem v brance Jordanem Binningtonem nadělat pořádnou paseku. Jenže proti stojí Winnipeg, který v tichosti vyladil tým na play off, útok táhne dvojice Mark Scheifele a Blake Wheeler. Před čtyřmi lety předpověděl časopis The Hockey News, že si Jets dojdou v roce 2019 pro Pohár, odvážný tip může klidně vyjít.

Souboj série: Mark Scheifele vs. Jordan Binnington

Češi v akci: nikdo

Tip Sportu na postup: Winnipeg