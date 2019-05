Z Kubalíka je zase "indián". Láká mě začít v Praze, těší se na start NHL | iSport.cz

V útulné hospůdce nedaleko jeho plzeňského bydliště rozdal Dominik Kubalík pár rozhovorů, včetně jednoho pro zámořská média. Dostavil se i starší bratr Tomáš, který už NHL zkusil ve službách Columbusu. „Vždycky miloval Chicago, už když byl malý. Byl jeho sen si za něj zahrát, ale ten se mu nesplnil. Snad to dokážu já,“ usmíval se odchovanec Plzně. Pokud se to povede, bude mít na dresu opět indiána.

První extraligový gól jste vstřelil na ledě Plzně, reprezentační taky. Chystáte si první trefu v NHL do Prahy, až se tam na začátku sezony střetne Chicago s Philadelphií?

„To by asi byl další splněný sen, ale to je ještě daleko. Kdyby se to povedlo, bylo by to něco neskutečného. Už jenom, kdybych nastoupil.“

Navíc byste šel proti Radku Gudasovi. Přemýšlel jste už o tom?

„No… Gudy už měl nějaké narážky, ať prý se připravím. Jenže on taky neví, jaké to je hrát proti mně.“ (směje se)

Před časem mělo zájem Los Angeles, které vás před šesti lety draftovalo, nakonec práva podstoupilo Chicagu. Jste rád, že jdete zrovna tam?

„Jsem rád, že jsem podepsal takové organizaci. Patří k nejlepším v NHL a jsem vděčný, že tu šanci mám. Udělám všechno, abych se do týmu prosadil. Kdybych dostal šanci v jakémkoli týmu, tak bych byl taky šťastný. Ale Chicago patří k celkům originální šestky NHL, jsem jenom rád, že o mě projevili zájem. Pamatuju, jak vyhrávali Stanley Cupy. A kdybych si jednou mohl zahrát s Patrickem Kanem, bylo by to úžasné. Brácha taky jeden ze svých zápasů v NHL sehrál v Chicagu, i když na druhé straně. Největší hala, úžasná atmosféra, hodně hlučná. To jsou věci, na které se těším.“

S bratrem Tomášem jste probíral vždycky všechno. I tentokrát?

„Bavili jsme se o tom hodně. Jeho názor mě zajímal ze všech nejvíc, co by bylo nejlepší, aby moje šance byla co největší. On navíc Chicago vždycky miloval, pamatuju, jak o něm mluvil, už když byl malý. Byl jeho sen si za něj zahrát, ale ten se mu nesplnil. Takže snad to dokážu já.“

Zjišťoval jste si už o klubu dopředu nějaké informace?

„Ptal jsem se Honzy Rutty, i s Dominikem Kahunem jsem mluvil. Nějaké informace mám, ale člověk si to musí prožít sám.“

Lidé z klubu už s vámi mluvili? Dali vám nějaké pokyny?

„Zatím ne, je to docela čerstvé. Ale všechno přijde, plán na léto určitě dostanu. Přípravu na sezonu zatím měnit nebudu, jen by měla tentokrát trvat déle, což je jen dobře. Poslední tři roky jsem pracoval individuálně, máme takovou skupinku. Do Chicaga se moc těším, neslyšel jsem o klubu snad nic špatného. A i to, že začíná sezonu v Praze, je obrovské lákadlo.“

V Ambri mi v ničem nebránili

Jaký z toho všeho máte zatím dojem?

„Je to super pocit. Nejde na klubové úrovni dokázat víc, než podepsat smlouvu do NHL. Bude jen záležet, jak se předvedu a zda obstojím. Nebudu říkat, že jsem toho zažil hodně, ale už jsem se ocitl ve složité situaci, když jsem byl v Rusku. Tam jsem taky neměl nic jistého. Pojedu se o to porvat a doufám, že to zvládnu a že budu připravený. Není moc čeho se bát. Snažím se myslet pozitivně, věřím, že hrát umím a že oni mě chtějí. Beru to tak, že se moc těším a že ten tým udělám.“

Jako Čech tam nebudete úplně sám. To je další dobrá zpráva, co říkáte?

„Už jsem zmiňoval Dominika Kahuna (německý reprezentant narozený v Česku). Hráli jsme spolu v šesté, sedmé třídě za Plzeň a později se potkali v juniorce v Sudbury. Je fajn, že tam je, taky David Kämpf, s nímž jsem se potkával v juniorských výběrech, hráli jsme spolu na dvacítkách. Snad to budu mít do začátku o něco snazší. Mám velká očekávání, uvidíme, jak do toho vstoupím.“

Asi počítáte s tím, že to může být hodně těžké. Stačí si vzít nedávný příklad Jana Kováře. Nebo Jakuba Vránu, který se složitě prodíral do sestavy Washingtonu…

„Každý má jinou cestu, doufám, že ta moje bude jen dobrá. Ale připravit se musím na všechno.“

Když jste zmínil KHL, taky na dva světové šampionáty jste jel zbytečně, vzpomínáte?

„Všechno to jsou zkušenosti, které mě zocelily a pomohly mi. Člověk to tak nevnímá, když k takové situaci dojde. Je jasné, že nikdy nedostanete nic zadarmo. Bojovat musíte vždycky.“

V Ambri jste měl smlouvu ještě na rok. Nebylo těžké se z ní vyvázat?

„Komunikace s nimi byla skvělá. Jakmile se naskytla tahle příležitost, vyšli mi vstříc a v ničem mi nebránili. Všechno probíhalo super, za to bych jim chtěl poděkovat.“

Z Plzně jste tam odcházel jako vyložený střelec, stal se z vás však všestranný hráč. To by taky mohla být výhoda, ne?

„Celou sezonu jsem se snažil zapracovat na určitých věcech, ať to je hra s kotoučem, nebo bránění, kde to nebylo úplně ono, pokud nejste vyloženě defenzivní útočník. Doufám, že se to zvedlo. Cítím, že jsem v tom silnější, víc si věřím. Měl jsem i víc nahrávek, ale to vyplývalo i z toho, že se hrála přesilovka přes moji stranu. Ovšem snažil jsem se zlepšit ve všech směrech. Snad to mám ve třiadvaceti taky v hlavě srovnané. (směje se) Jsem zkušenější, už jsem někde byl. Švýcarsko mi hrozně pomohlo. Posunulo mě, jak po hokejové, tak lidské stránce. Můžu z toho jen těžit.“

A jak jste na tom s angličtinou?

„S ní problém nemám, naučil jsem se slušně za dva roky v juniorce. Ve Švýcarsku jsem byl taky dva roky, v kabině jsme mluvili jen anglicky. Takže problém snad mít nebudu.“

Takže už se nestane, když jste si italsky omylem objednal pizzu s houbami, které nesnášíte?

„Tam mi to občas nevyšlo. Už se to nestane.“ (usměje se)