Rittich je skvělý, smekl nový rival. Legenda ohlásila vzestup Francouze | iSport.cz

Začněme u Francouze, risk porvat se o zámořskou šanci namísto rýžování rublů v KHL vychází! 29letý reprezentační brankář v hierarchii Avalanche povýšil, nově bude dvojkou za německým gólmanem Philippem Grubauerem.

"Sázíme na Francouze," tweetovalo Colorado slova Joe Sakica, viceprezidenta hokejových operací v klubu. Příchod žádného dalšího strážce brankoviště vedení Avs neplánuje, není důvod…

Joe Sakic, on our backup goalie:



“We’re going with Francouz.”#GoAvsGo pic.twitter.com/2tW5Cp5rui — Colorado Avalanche (@Avalanche) July 2, 2019

Rodák z Plzně v minulé sezoně naskočil jako střídající muž jen do dvou zápasů v NHL (1.97 průměr branky na duel, 94.3% úspěšnost zákroků), na farmě v AHL ale válel a přidal 49 utkání. Místo mezi dvěma brankáři prvního týmu a příjem 950 000 dolarů Francouzovi zajistil odchod hvězdného, ale často zraněného, Semjona Varlamova. Uplynulé play off, kde Colorado vypadlo v sedmi zápasech ve 2. kole Stanley Cupu se San Jose, kompletně odchytal Grubauer.

Rittich je hlavní důvod, proč jsme přivedli Talbota

Rošádu v brankovišti prožilo i Calgary. David Rittich, chráněný volný hráč, bude o nové smlouvě teprve jednat, ale je pravděpodobné, že si obě strany plácnou. Pryč je totiž kanadský veterán Mike Smith, který zamířil do Edmontonu, a jeho post zaujme bývalý brankář Oilers Cam Talbot, který dochytával sezonu ve Philadelphii.

"Cítím velké vzrušení, je tu skvělý tým, který letos ovládl Západní konferenci. Dávali spoustu branek, když si usmysleli, že skórují, tak tak učinili. Moc se těším na nové spoluhráče a jsem rád, že to budu mít kousek do Edmontonu, kde moje manželka se syny bydlí. Je to jen tři hodiny jízdy autem," radoval se z geografické blízkosti Edmontonu a Calgary Talbot a ocenil i Rittichovy kvality.

"Poslední sezonu odchytal skvěle, doufám, že mu budu zdatně sekundovat a pomůžu týmu vyhrávat zápasy. Jsou tam i jiní mladí talentovaní brankáři, ale mě fakt hrozně láká kooperace s Davidem, když mi manažer Flames Brad Treliving zavolal, musel jsem si sednout, jakou jsem měl radost," dodal rodák z Ontaria, který s Calgary uzavřel jednoletý kontrakt na 2.75 milionů dolarů.

Zkušený brankář Cam Talbot v NHL oblékal dresy New York Rangers, Edmontonu a naposledy Philadelphie. V novém ročníku vytvoří tandem s Davidem Rittichem v Calgary. • Foto Profimedia.cz

"Nevadí mi to, naopak! Jediné, co jsem chtěl, abych dostal šanci ukázat, že minulý rok byla haluz. Před startem jsem si říkal, jak je fajn, že jsem měl výborné čtyři ročníky, a asi jsem trošku urazil štěstěnu. Nechytal jsem dobře, ale věřím, že se všechno zase vrátí do správných kolejí. Teď se těším na to, až dorazím do Calgary, seznámím se s Davidem, budeme se zlepšovat navzájem a každý den. Takový restart přesně potřebuji."

Na tiskové konferenci o novém tandemu promluvil i GM Treliving. "Se složením brankářské dvojice jsem maximálně spokojený, oba dva nám umožní vyhrát kterýkoliv zápas v lize. David je hlavním důvodem, proč jsme Cama přivedli. Není tu proto, aby Davida nahradil, ale aby mu pomohl. Na Davidově progresu chceme dál intenzivně pracovat a proto si musíme být jistí, že se mu dostává té správné péče. Mluvil jsem s ním a byl na novou výzvu nesmírně natěšený."

VIDEO: Podívejte se jak vidí spolupráci Ritticha s Talbotem GM Calgary

"Cam comes in here and partners with David to give us what I think is a strong duo."#Flames GM Brad Treliving sounds off on the signing of goaltender Cam Talbot. pic.twitter.com/KcTUphy4Bs — Calgary Flames (@NHLFlames) July 1, 2019





Vaněček prodloužil o tři roky

A co nového u Víta Vaněčka? Může si mnout ruce, s Washingtonem uzavřel jako chráněný volný hráč nový tříletý kontrakt na 2,15 milionu dolarů. Třiadvacetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu působí čtyři roky na farmách Capitals a na první šanci v nejlepší lize světa stále čeká. Brankářskou dvojici předposledních vítězů Stanley Cupu tvoří Brayden Holtby a Phoenix Copley.

Vaněčkovi skončil tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů, ale při působení bral vedle podpisového bonusu základní roční plat 70 tisíc dolarů.

První rok nové smlouvy bude podle oficiálních stránek Capitals dvoucestný, takže v případě působení v NHL si Vaněček přijde na 700 tisíc dolarů a na farmě na 160 tisíc dolarů. Další dvě sezony už bude mít jednocestný kontrakt. Nejdříve na 700 tisíc dolarů a v ročníku 2021/22 bude mít jistý příjem ještě o 50 tisíc dolarů vyšší.