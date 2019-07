Arbitráž NHL: ponižování a urážky. Z Čechů letos hrozí jen Rittichovi | iSport.cz

Arbitráž NHL. Místo hrůzy. Jen při vypuštění těchto slov z úst dostávají někteří hráči i manažeři kopřivku a tik v oku. Nikdo se do jednací místnosti nechce dostat. Proč tomu tak je? Opravdu je samotný proces takové peklo? A co vlastně arbitráž znamená?

O co tedy vlastně jde: arbitráž je finální instance, u níž může skončit proces vyjednávání o nové smlouvě mezi hráčem a konkrétním klubem. Potkat může ale pouze volné hráče s omezením, tzv. RFA. Těm slouží arbitráž jako jeden z klíčových prostředků jak ovlivnit svou budoucnost. Na tyto hráče klub vlastní práva a nemůžou tedy jednat s nikým jiným.

Ve většině případů si strany plácnou ještě před začátkem hádek před tribunálem. V roce 2017 bylo podáno třicet přihlášek, k soudu nedošla ani jedna. Loni arbitr, tedy nezávislý právník pověřený NHL a odbory NHLPA, který navíc nemusí mít o hokeji ani páru, rozhodoval pouze ve čtyřech případech. Hlásit se ovšem mohou pouze hokejisté, kteří v NHL odehráli alespoň čtyři sezony. Výjimkou jsou ti, kteří podepsali první smlouvu v NHL po dovršení 20 let.

Arbitr má nezávisle posoudit, zda si hráč zaslouží požadovanou gáži, nebo má spíše pravdu klub, který nabízí méně. Obě strany se snaží přesvědčit soudce o své pravdě. Hráči se hájí buď sami, nebo slovy svého zástupce. Ten přednese, jak je jeho mandant geniálním hokejistou, nepostradatelnou součástí týmu, miláčkem publika a mentorem milujících spoluhráčů. Případně vysvětlí, že by výsledky byly ještě zářivější, kdyby trenér věděl, jakou perlu má na střídačce a pouštěl ho do hry častěji.

Povolené argumenty u arbitráže Celkový výkon hráče, včetně statistik ze všech jeho předcházejících sezon v NHL. Zranění, nemoci a celkový počet odehraných zápasů. Počet let odehraných u mužstva a v NHL vůbec. Hráčův celkový (ne)přínos k výkonu mužstva. Výjimečnost hráčovy osobnosti jako vůdce mužstva nebo oblíbenost u veřejnosti. Srovnání výkonů a mzdy s jakýmkoli jiným hráčem.

Pak přichází sprcha. Kluby se totiž neštítí použít ohavných praktik. Hráče slovně ponižují, urážejí, říkají, jak je k ničemu. Kolikrát netrefil prázdnou branku, ztratil puk či prohrál vhazování. Že je tréninková morálka žalostná, spoluhráči ho nesnášejí a vůbec se diví, že mu za příšerné výkony vůbec něco platí. Jde o něco mezi komedií a dramatem.

Nakonec záleží na arbitrově rozhodnutí, kolik hráči přiklepne. Rozhodnout musí do 48 hodin poté, kdy vyslechl obě strany. Klubu, hráči a lize pošle verdikt spolu s vysvětlením, kterým zdůvodní své stanovisko. Pokud šéfové organizace s částkou nesouhlasí, mohou hráče úplně uvolnit. Pokud s vyřčenou cifrou nesouhlasí hráč, musí se vzdát angažmá v NHL a odejít jinam.

„Zajímavé je, že soudci o hokeji vůbec nic nevědí. Proto se tam hraje divadlo a vytahují se věci, které by se vůbec vytahovat neměly. Každá strana se arbitra snaží ovlivnit. Ten proces je krutý hlavně pro hráče, vlastní klub se ho snaží srazit na kolena,“ popsal arbitráž autor zlatého gólu z Nagana a v současnosti hráčský agent Petr Svoboda.

V porovnání s minulými roky případů, které došly až do jednací místnosti, výrazně ubylo. „Nikdo nikdy z arbitráže neodejde nadšený. Někdo je zklamaný, někdo méně spokojený, někdy jsou dokonce obě strany zklamané. Nikdy však nejásají oba tábory,“ tvrdí ředitel hodnocení hráčů Detroitu Red Wings Jiří Fischer.

Zakázané argumenty u arbitráže: Výkony a mzdy jakéhokoliv srovnatelného hráče, který podepsal smlouvu jako volný hráč bez omezení (UFA). Svědectví cizích osob, video nahrávky a články v médiích. Finanční situace mužstva. Zohlednění platového stropu klubu.

Z českých hráčů se letos přihlásil k arbitráži pouze brankář Calgary David Rittich. Dějištěm konání soudu bude Toronto, arbitráž bude probíhat od 20. července do 4. srpna. Rittichův proces přijde na řadu 29. července, pokud se tedy do té doby obě strany nedohodnou.

„Jednání s Calgary intenzivně probíhají. Děláme vše pro to, abychom se dohodli a k arbitráži vůbec nedošlo,“ řekl iSport.cz v úterý Rittichův agent Robert Spálenka. Blíž situaci vzhledem k průběhu jednání komentovat odmítl.

Šestadvacetiletému gólmanovi hrozila arbitráž už loni, nakonec se však na roční smlouvě dohodl dřív, než započala. „Určitě by to nebylo nic příjemného. Jenže já byl naštěstí domluvený tak, že bych tam ani nejel. Takže bych to poslouchal z druhé ruky, což je lepší, než když do vás šijí napřímo,“ říkal tehdy Rittich.

V minulosti si z jednání šrámy na duši odnesla i řada Čechů. Takové způsoby jednání do té doby neznali. „V Evropě by brali hráči urážku víc jako křivdu. V Americe si obě strany podají ruce a řeknou: Promiň, my museli, to je byznys. A vše zapomenuto,“ dodává Spálenka.