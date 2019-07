Na poslední chvíli bez arbitráže. Rittich má novou smlouvu v Calgary | iSport.cz

Rittich podepsal smlouvu s Flames dva dny před plánovaným jednáním arbitráže, která měla rozhodnou o jeho platu. Nakonec se na podmínkách stejně jako před rokem s klubem dohodl.

Šestadvacetiletý Rittich vychytal v uplynulé sezoně NHL v 45 zápasech 27 výher. Měl průměr 2,61 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků 91,1 procenta a jednou udržel čisté konto.

V příštím ročníku už s ním v Calgary nebude sedmatřicetiletý Mike Smith, který odešel do Edmontonu. Flames naopak získali z Philadelphie Cama Talbota, s kterým uzavřeli roční kontrakt na 2,7 milionu dolarů. S ním by měl Rittich bojovat o pozici týmové jedničky.

Jihlavský rodák odešel do Calgary v roce 2016 z Mladé Boleslavi. V sezoně 2016/17 působil na farmě ve Stocktonu v AHL a dostal příležitost v NHL v jediném zápase. V dalším ročníku už odchytal v NHL 21 utkání.

