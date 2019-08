Týmy NHL v přestavbě: Detroit chce stát i na Češích, Toronto má hotovo | iSport.cz

Týmy v NHL jako Detroit či Toronto v posledních letech pracují na přestavbě mužstva, které by bylo schopné zaútočit na zisk Stanley Cupu. Zatímco Maple Leafs mají prakticky hotovo, Red Wings jsou teprve na cestě • FOTO: koláž iSport.cz Cesta na vrchol mezi elitu dá pořádně zabrat, udržet se tam delší dobu je ale ještě těžší, obzvláště po úspěchu. Své o tom moc dobře ví manažeři týmů NHL, z nichž velká část má nyní po letech práce pod sebou mužstvo schopné zaútočit na Stanley Cup. V nejprestižnější hokejové lize světa jsou však stále kluby a jejich šéfové, kteří se rok co rok snaží vybudovat stabilní mančaft s ambicemi na triumf, ale zatím jim k tomu scházeli drobnosti, nebo pořád nenalezli správnou cestu. V článku iSport.cz si můžete přečíst o současných nejzajímavějších přestavbách. Video k článku Voráček i Pastrňák si pochvalovali spolupráci s Jágrem. Chválili i fanoušky VŠECHNA VIDEA ZDE

Edmonton - Všechno znovu Hokejisté Edmonton Oilers oslavují vstřelenou branku • Foto profimedia.cz Když dostanete první volbu draftu, často na ní můžete postavit celou organizaci, která se postupně vydrápe nahoru. Podařilo se to Pittsburghu s Crosbym, Washingtonu s Ovečkinem, Chicagu s Kanem i Tampě se Stamkosem. Edmontonu s Hallem, Jakupovem, Nugentem-Hopkinsem a McDavidem zatím ne. První dva už u Oilers ani nejsou. Malér byl, že Edmonton věřil, jak samotné mládí všechno zvládne, že stačí jet jenom na talent. Jenže šikovní hráči neměli vedle koho růst. Přičtěte si bídnou obranu + špatné brankáře a Edmonton pořád víc prohrává, než vítězí. Ken Holland ale teď dost věcí mění. Třeba sbírá talentované beky. Tenhle obr do tří let ožije. Konečně směr Oilers dává smysl. Oilers znovu. A lépe! Drafty nestačily. Edmonton má postavit architekt Holland

Detroit - Na cestě Vedení Detroit Red Wings chce v příštích sezonách stavět mužstvo i na českém útočníkovi Filipovi Zadinovi • Foto profimedia.cz Na jaře 2017 skončilo dlouhé sedmnáctileté období, kdy Red Wings postupovali do play off a čtyřikrát vyhráli Stanley Cup. Starý a místy dost přeplacený tým se dostal do cílové rovinky. Konec. Změny teď provede nový generální manažer Steve Yzerman, který vybudoval kolos z Tampy. Musí se poprat s vysokými ročními smlouvami Franse Nielsena (5,25 milionu), Danny DeKeysera (5), Justina Abdelkadera (4,25). Čeká se, že vybuduje nový tým kolem Dylana Larkina, kterému budou v útoku sekundovat Michael Rasmusen, Filip Zadina a Joe Veleno. Hvězdami defenzivy se mají stát Filip Hronek a Moritz Seider. Ještě tak dvě sezony budou hubené. Do pěti let by mohl mít Detroit ale sílu. Koho čeká v NHL průlom? V zámoří věří i dvěma českým Filipům

Buffalo - Pořád něco chybí Buffalo Sabres se již léta snaží vytvořit dominantní sestavu NHL, pořád jim ale něco chybí • Foto profimedia.cz Nejslavnějším kouskem za poslední dobu se stal postup do finále konference v roce 2007. Osa byla poměrně jasná, skvěle chytal Ryan Miller, vzadu operoval Brian Cambpell, góly měly na starosti hvězdy Thomas Vanek, Daniel Briere a Chris Drury. Takhle dominantní sestavu se dát dohromady nedaří, i když mají Sabres na soupisce velké naděje typu Jacka Eichela, Casey Mittelstadta, Sama Reinharta, Rasmuse Dahlina a Rasmuse Ristolainena. Nevychází hledání gólmana, obrana taky pořád moc respektu nebudí a navíc se ukázalo, že trenér Phil Housley byl krok vedle. Zajímavé je, že se po sedmi letech vrací do NHL v roli kouče Ralph Krueger. Hodně se čeká od Dahlina, že on vytáhne Sabres vzhůru. Sparťan Rousek už si prohlédl Buffalo: Až bude trenér chtít, zavolá Kruppovi

Carolina - Prakticky hotovo S českým brankářem Petrem Mrázkem je v Carolině počítáno • Foto profimedia.cz Před třinácti lety vyhrála Stanley Cup, od té doby si prošla velkým vývojem. Spekulovalo se o stěhování, řešil se totální nezájem fanoušků. Postupně se tady ale začalo dobře draftovat, pracovat systematicky talentem, až se z Hurricanes stal jeden z nejzábavnějších týmů v lize. Má hodně mladých útočníků pod 24 let v čele se Sebastianem Ahem, kteří se budou zlepšovat. On, Andrej Svěčnikov nebo Martin Nečas teprve rostou, strop je vysoko nad nimi. Klíčoví beci jsou ve věku 24-28 let, brankáři Petru Mrázkovi je 27. Chybí možná jeden až dva veteráni před play off. A pak může začít další cesta za Stanley Cupem. Organizace stojí na zdravých základech. Nečas kráčí za úspěchem. Jen farma mu nestačí, těší vedení Caroliny