Kämpf si v pražské bitvě maloval jiný průběh: Atmosféra mě však ohromila | iSport.cz

Video k článku Kämpf po zápase v Praze: Budu na to dlouho vzpomínat. Škoda výsledku

Davide, byl jste nervózní před zápasem?

„Neřekl bych nervózní. Spíš v očekávání, protože to byl speciální zápas pro všechny kluky z Česka. Škoda, že průběh byl nakonec takový, jaký byl. To ten zážitek hodně kazí, ale je třeba říct, že Philadelphia vyhrála zaslouženě. Byla lepší."

Byl jste v zahajovací pětce a v ochozech bylo 17 tisíc diváků. Jaký to byl v tu chvíli pocit?

„Bylo to hrozně příjemný, určitě. Strašně jsem si to užil takhle nastupovat na led před tolika lidmi. A lidi byli skvělí, to je třeba říct.“

V první třetině měla vaše lajna 7 z 11 střel Chicaga. Byli jste očividně nažhavení.

"Já osobně hodně. Bylo to pro mě speciální a strašně jsem se těšil. Nemůžu říct, že bych se připravoval nějak jinak, než jindy, ale to očekávání bylo samozřejmě větší."

Často se řešila kvalita ledu. Jaký nakonec byl?

„Byl daleko lepší než při našem prvním tréninku ve středu. Upřímně, tam to bylo docela hrozný. Ale dneska byl docela v pohodě.“

Na konci dnešního tréninku si vás s Dominikem Kubalíkem trenér vzal stranou, o co šlo?

„Jen pokyny a taktika k zápasu. Nešlo o nic speciálního, nebo spojeného se zápasem kvůli tomu, že hrajeme v Praze. Normální pokyny od trenéra, nic víc.“

Při premiéře Dominika Kubalíka jste hráli spolu. Byl to záměr, aby jste mu v jeho debutu pomohl?

„Nemyslím si, že to bylo kvůli tomu. Musíte se na to zeptat trenéra, ale my jsme takhle spolu hráli celou přípravu a klapalo nám to. Takže trenér to tak nechal i do prvního zápasu, ale ne kvůli tomu, že by bylo třeba Dominikovi nějak pomáhat, to ne.“

Co vám utkví nejvíc v paměti?

„Atmosféra, to je jasný. A pak taky všechno okolo, co provázelo celý zápas. Že i lidi u nás ukázali, jak velký zájem tady o NHL je.“

Napadlo vás možná při český hymně, že je to vcelku netradiční jí slyšet před zápasem NHL?

„Vlastně ani ne, neuvědomoval jsem si to. Moc jsem to v tomhle směru neprožíval.“

Takže jste neplakal, když hrála?

„Ne, to ne.“ (úsměv)

