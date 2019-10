Show NHL v Praze: Chyběl jenom český gól, příště třeba zase Boston? | iSport.cz

Letošní NHL v Praze byla úplně jiná. Hrál se jediný zápas, lístky mizely jak při tsunami. Výběr soupeřů se povedl. A i když se české zastoupení ve Philadelphii smrsklo na Jakuba Voráčka, právě v něm našla bitva mezi Flyers a Blackhawks skvělého českého ambasadora.

Splnil přesně roli, jíž se před lety vzdal Jágr vzdal odchodem do Omsku. Dominik Kubalík a David Kämpf postavení jako hvězda Philadelphie ve svém týmu ještě nemají, ale fanoušci v nich našli svoje favority také na opačné straně. Navíc všichni Češi zahráli skvěle. Co chybělo? Snad aby jeden z nich dal gól.

Složení publika bylo rovněž jiné než před lety. Dorazila spousta kovaných příznivců obou mužstev a ti mají pověst nejhlučnějších v NHL. Všechno vypadalo, jako by se hrálo za mořem, kluby si přivezly dokonce vlastní maskoty.

Kdyby akci neobstarávala firma, která pořádá koncerty a pyrotechnické show Rammstein, znala líp potřeby novinářů a byla takový nápor médií připravená, aby nemuseli sedět pomalu na zemi, člověk by mávl rukou i nad někdy až přehnanou ostražitostí dohližitelů, kteří jejich práci někdy spíš ztěžovali.

Druhý muž NHL Bill Daly přiznal, že i liga s pořádáním zápasu spokojená, a že se do Česka zase docela brzy vrátí. Takže se nabízí otázka, kdo by mohl přijet příště? Pouhý pohled do soupisek ukazuje třeba zase na Boston. Tak se nechme překvapit.