Zack Kassian: chlast a kokain mu ničily život, teď září s McDavidem | iSport.cz

Jeho příběh patří k tomu nejlepšímu a nejdojemnějšímu, co aktuální sezona NHL na svém startu nabídla. Obrovitý útočník Zack Kassian válí v prvním útoku Edmontonu vedle McDavida s Draisaitlem a zažívá nejlepší vstup do sezony v kariéře. Všechno mohlo být jinak, kdyby rodák z kanadského Windsoru podlehl bez boje závislostem na alkoholu a kokainu, které ho málem připravily o místo na výslunní.

Kalendář ukazoval 4. října 2015, když se Zacku Kassianovi roztříštil svět na kousky. Útočník, který se chystal na sezonu v dresu Montreal Canadiens, oblíbený tým svého otce, si při autonehodě zlomil nos a poranil levou nohu. Co víc, byl pod vlivem. Sice neřídil, ultimátum z klubu ale znělo jasně.

„Generální manažer Marc Bergevin si mě dva týdny předtím zavolal do kanceláře a řekl mi, že musím zůstat čistý. Že když to podělám, končím,“ vzpomněl 28letý křídelník v rozhovoru pro TSN. „Věděl jsem, že to je moje poslední šance, ale spadl jsem do toho tak hluboko, že jsem ho vlastně ani neposlouchal.“

Za Canadiens neodehrál ani zápas. Hned jak opustil nemocnici, bylo mu během rychlé konverzace s Bergevinem sděleno, že se zase může pakovat. Místo sezony v dresu, který uctíval jeho otec, ho čekala odvykačka v Malibu.

Kassian byl poškozené zboží, muž s nálepkou závisláka, který už asi nedostane další šanci na to, aby prorazil v nejslavnější lize světa. „Byl jsem na party drogách. Chlast a kokain,“ přiznal naprosto otevřeně pro TSN.

Až v léčebně Kassianovi došlo, v jak velkých problémech je. „Uvědomil jsem si, že jsem ve 24 letech na dně a už nikdy si nemusím zahrát NHL. To byl dost děsivý pocit,“ sdělil křídelník.

Sám ale poznal, že ze dna se dá odrazit hodně vysoko. Když mu Montreal ukázal dveře, vytrejdoval ho do Edmontonu, kde si vybojoval další smlouvu, hraje v jednom útoku s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem a statisticky zažívá nejlepší vstup do sezony, když v sedmi zápasech posbíral šest bodů za tři branky a tři asistence. A co je hlavní - na začátku října oslavil čtyři roky úplné střízlivosti.

„Jsme na něj hrdí. Není jednoduché si něčím takovým projít a úplně změnit svůj život,“ pochválil svého kolegu kapitán Oilers Connor McDavid. „Dělá můj život jednodušší. Je to velký chlapík, kterého se soupeři bojí, díky tomu já a a Leon (Draisaitl) máme dost prostoru. Zack ale umí zabrat i do ofenzivy. Dobře k nám zapadl,“ přidal i přínos téměř stokilového kolegy na ledě.

Kassianovi se po odchodu z léčebny srovnala nejen kariéra, ale i osobní život. Našel si ženu Cassandru, se kterou v březnu přivedli na svět dceru Ellery. „Změní vám to život. Obzvlášť, když se vám narodí holka,“ křenil se 28letý borec.

„Je to jeden z nejlepších pocitů na světě. Když máte děti, zjistíte, že v životě jsou věci větší než vy sám. Dokud ji nedržíte v rukou, neuvědomíte si, že život není jen o vás a o hokeji. Zestárnete, jste víc dospělý. Máte pak úplně jiný pohled na svět a na to, jak žít svůj život,“ vysvětlil dojatě.

Po draftu si připadal neporazitelný

Rodina je pro něj důležitá, v dětství si ji totiž moc neužil. Jeho otec zemřel, když malému Zackovi bylo teprve osm. Rodinu tak musela živit jeho matka a starší bratr. Kassian si ale nemyslí, že brzká smrt otce by byla příčinou jeho problémů. Prý upadl do nočního života poté, co byl vybraný vysoko na draftu.

„Je to jeden z těch příběhů, co slýcháte pořád, dokud se přímo nestane vám,“ řekl hráč, kterého v roce 2009 bralo Buffalo už ze 13. místa. Až za ním zůstali třeba Ryan O'Reilly, Kyle Palmieri, Tyson Barrie, nebo gólman Robin Lehner, který si sám se závislostí na alkoholu prožil své.

„Šel jsem na draftu vysoko, začal jsem vydělávat peníze a připadal jsem si neporazitelný. Noční život víc a víc přebíral kontrolu nad mojí kariérou,“ přiznal Kassian. „Neviděl jsem věci v globálním měřítku, neuvědomil jsem si, jak těžká NHL je. Je to byznys, my hráči jsme v první řadě investice. Když se svým tělem bude zacházet špatně a lidé napříč ligou budou vědět, že se rádi napijete a až moc si užíváte, pomalu vás odstřihnou.“

Přesně to se stalo. Buffalo jej už v první sezoně v lize poslalo do Vancouveru, z něj se dostal do Montrealu, a jak to dopadlo tam už víte. Druhá šance, kterou mu po návratu z odvykačky dal Edmonton, mu zachránila život i kariéru.

„Rodina mi řekla, že pro mě není těžký hokej, ale zůstat na správné trase, když jsem mimo led. Mají pravdu,“ řekl Kassian. „Sport pro mě nikdy nebyl problém. Tvrdě makám, hodně cvičím, držím se v kondici. Miluju hokej, jsem soutěživý. Mimo led jsem se ale vždycky dostával do problémů. Můj bratr mi vždy připomíná, abych si srovnal své osobní věci, a ta část s NHL už se o sebe tak nějak postará,“ dodal.

Vypadá to, že má pravdu. Na ledě válí s hvězdami a sbírá body, mimo arénu zůstává klidný. Vše směřuje k tomu, že příběh Zacka Kassiana bude mít šťastné pokračování a v létě si vyslouží novou smlouvu. Jen pět let poté, co se v léčebně strachoval o to, jestli vůbec ještě na led NHL někdy vkročí.