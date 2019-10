Pastrňákova lajna drtí NHL! Je velmi chytrý, chválí parťáka Bergeron | iSport.cz

První útočná formace Bostonu si doslova podmanila utkání na ledě New York Rangers, Bruins vyhráli 7:4 • Reuters

David Pastrňák se díky dalšímu skvělému výkonu vyšvihl do čela kanadského bodování celé NHL • Profimedia.cz

David Pastrňák se díky pěti bodům posunul do čela produktivity soutěže, kterou vede s bilancí jedenácti branek a dvanácti asistencí • ČTK

David Pastrňák si podmaňuje NHL. Český útočník v noci podpořil výhru Bostonu 7:4 na ledě New York Rangers pěti asistencemi. „Chce mít výsledky, a když pracuje stejně jako dnes, dosáhne jich,“ pochválil českého parťáka z útoku Patrice Bergeron, autor hattricku. První útok Bruins posbíral v Madison Square Garden dohromady 13 kanadských bodů. Pastrňák se už vyšvihl do čela kanadského bodování soutěže, zároveň je i nejlepším střelcem.

Pět asistencí v jednom duelu posbíral David Pastrňák poprvé v kariéře, pět bodů podruhé v základní části. V březnu skolil hattrickem a dvěma asistencemi shodou okolností rovněž Rangers. Nejplodnější večer prožil v play off 2018, když v prvním kole proti Torontu zapsal šest bodů (3+3).

Duel na ledě Rangers nicméně nezačal pro Bruins ideálně. Po první třetině prohrávali 0:1. Jenže už po 68 sekundách druhého dějství se skóre překlopilo. Dvě rychlé akce, dvě trefy prvního útoku po primárních asistencích Pastrňáka. „Tyhle dva rychlé góly nás nastartovaly,“ řekl Patrice Bergeron, centr první formace.

Měl pravdu. Boston ovládl druhou třetinu 4:0. V třetí části hry přidali Bruins další tři góly, u všech asistoval Pastrňák, který se tak zlepšil na 23 bodů (11+12) v 11 zápasech. V průměru má tak více jak dva body na zápas! „Hodně komunikuje, chce tvořit hru a přichází také s nápady, jak rozehrávat akce po vhazování. Je velmi chytrý, má instinkt,“ pochválil parťáka z útoku Bergeron.

První útok Bostonu proti Rangers: Jméno Body Střely +/- Čas na ledě David Pastrňák 0+5 2 +5 15:29 Patrice Bergeron 3+0 5 +4 17:35 Brad Marchand 2+3 5 +6 16:32

Bergeron zakončil utkání gólem do prázdné branky, kterou zkompletoval hattrick. Třetí do party Brad Marchand zapsal dva góly a tři asistence. S Pastrňákem jsou třetí útočnou dvojicí Bostonu za posledních třicet let, kteří v jednom utkání dosáhli pěti bodů. Oba také překonali v úvodních 11 zápasech hranici dvaceti bodů, což se v klubové historii povedlo naposledy stejně rychle Adamu Oatesovi v roce 1992.

„Odráží se k nám puky a Pasta s Bergym jsou celou dobu nebezpeční. Máme sebevědomí, přenášíme to i do zápasů. Doufám, že to bude pokračovat,“ vysvětloval formu Marchand, který se v bodování NHL posunul na 5. místo. Na kontě má 20 bodů (7+13).

Pastrňák po nedělní přihrávkové show produktivitu celé soutěže už vede o dva body před Leonem Draisaitlem a Connorem McDavidem z Edmontonu a Johnem Carlsonem z Washingtonu. Oproti nim navíc odehrál méně zápasů.

Elitní řada Bostonu nastřádala v této sezoně už 54 bodů v jedenácti zápasech. „Jsou propojeni, velmi dobře čtou, co ten druhý asi zahraje, kam si najede. Na zápas jsou vždy připraveni, vždy chtějí něco ukázat. Dnes za to byli odměněni trochu více,“ řekl na adresu první formace trenér Bruce Cassidy, který nedávno pochválil Pastrňáka za tvorbu hry. „Je silnější na puku, proto může být trochu kreativnější,“ dodal.

Hlavně díky formě prvního útoku patří Boston opět mezi nejlepší týmy v NHL, více bodů má aktuálně jen Buffalo a Washington.

SESTŘIH | NY Rangers - Boston 4:7