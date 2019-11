Oslava jako Island! Nečas útočí na NEJ nováčka, udělá zázračného beka? | iSport.cz

Nečas a nováček? Jak to, vždyť nejlepší soutěž světa hrál už v loňské sezoně? Statusem „rookie“ může disponovat hráč, který v NHL nenastoupil do více jak 25 zápasů a není starší 26 let. To 20letý talentovaný útočník bohatě splňuje, vloni stihl za první tým Hurricanes sedm duelů (1+1), rok předtím odehrál 17. října necelých sedm minut (třináct střídání) proti Edmontonu.

Zbytek poslední sezony válel na farmě v Charlotte Checkers, se kterou si došel jako 31. Čech pro Calder Cup. V 18 zápasech play off zaznamenal 13 bodů za pět branek a osm nahrávek. Před sezonou ale vyhlásil, že jeho jednoznačnou tužbou je udržte se nahoře. A daří se!

Joel Edmundson bombed it from downtown. Primary assist to Martin Necas. First multiple point night for #88 in his young NHL career. Marty is now T2 in points among rookies. #LetsGoCanes pic.twitter.com/vsOk5DZJeP — NecasDAILY (@NecasDAILY) November 12, 2019

„Bavím se hokejem. Vždycky si to užíváš, když hraješ dobře, a to je případ naší lajny. Oba moji spoluhráči jsou hodně velcí, bruslí, vyhrávají souboje. Takže ano, moc si to s nimi užívám,“ ocenil v říjnu Nečas své parťáky z útoku Haulu a Dzingela.

Předsezonní import z Vegas Haula se ale zranil a Nečas, šestý nejlépe bodující hráč Caroliny (první je zadák Dougie Hamilton s 19 body) proti Senators bruslil ve třetí formaci s Nino Niederreiterem a Lucasem Wallmarkem. Všichni tři bodovali a Carolina zvítězila rozdílem šesti branek, když vedla už ve 37. minutě už 5:0. Hlavní hrdina? Joel Edmundson si připsal gól a dvě přihrávky a stal se první hvězdou zápasu, dalších šest hráčů Caroliny včetně Nečase získalo dva body.

VIDEO: Podívejte se na přesilovkový gól Martina Nečase proti Ottawě

„Strašně mu to přeju, trošku se trápil, byl pod velkým tlakem novinářů i fanoušků. Tohle je pro něj odměna za tvrdé úsilí při tréninku,“ myslí si šéf střídačky Canes Rod Brind´Amour.

Hurricanes přerušili sérii čtyř porážek v řadě a po utkání byla v PNC Areně zase bujará nálada. Pro tradiční rituál vítězných oslav se Hurricanes inspirovali na Islandu. Pamatujete? Na EURO 2016 islandští válečníci porazili v osmifinále Anglii a fanoušky po celém světě ohromili výkonem i následným vikinským pokřikem na způsob novozélandské ragbyové haky.

You love to see it pic.twitter.com/uqgsxe5dZ9 — Carolina Hurricanes (@Canes) November 12, 2019

Carolina je hlavně díky nejlepšímu startu do sezony v historii organizace (šest výher z prvních sedmi duelů) aktuálně na devátém místě Východní konference s 21 body. Na první Washington ztrácí devět bodů.

Nečas je pak druhou nejproduktivnější mladou puškou NHL. Produktivitě nováčků vládne ustřelený obránce Cale Makar z Colorada se 17 body (4+13) za 17 zápasů. 21letý Kanaďan hraje v Avalanche přesilovky (osm bodů), v průměru tráví na ledě skoro 20 minut a krom výborné ofenzivy nezapomíná bránit. Má už 17 zablokovaných střeleckých pokusů soupeře a ve statistice +/- má dva kladné body. „V posledních utkáních zaznamenal v bránění obrovský progres. S tím, jak se prezentuje, jsem maximálně spokojený, je naší budoucností. Celá organizace na něm jednou může stát,“ smekl před svým svěřencem, který zdatně supluje před sezonou do Toronta odchozího Tysona Barrieho, kouč Jared Bednar.

Další zamýšlené hvězdy ale koukají 188 centimetrů vysokému dvojnásobnému šampionovi Extraligy s Kometou na záda. Jednička draftu Hughes za 16 utkání vyprodukoval devět bodů (4+5) a dvojka Kakko jen šest (4+2). Nutno ale dodat, že oba jsou o dva roky mladší, oběma je 18 let.

Stejně bodů jako Nečas má i pravé křídlo Buffala Victor Olofsson, který má ale větší počet vstřelených branek (7+5). „Jeho hra se zlepšila, zesílil a počíná si mnohem sebevědoměji než minulý rok. Všichni víme, jak je talentovaný. Líbí se mi, že se za žádné situace nebojí. Chce hrát, navíc do všeho vletí po hlavě,“ oceňuje svého českého útočníka trenér Rod Brind´Amour.

Další utkání hraje Carolina v noci ze čtvrtka právě v Buffalu. Jak dopadne souboj Nečase s Olofssonem o pozice druhého nejproduktivnějšího nováčka soutěže?

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:44. Foegele, 17:55. Nečas, 24:06. Aho, 32:45. H. Fleury, 36:25. D. Hamilton, 41:07. Aho, 53:16. Dzingel, 57:47. Edmundson Hosté: 38:25. White, 49:54. B. Tkachuk Sestavy Domácí: Mrázek (Reimer) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Edmundson, H. Fleury, Gardiner – T. Teräväinen (A), Aho, Svečnikov – Foegele, J. Staal (C), Dzingel – Nečas, Wallmark, Niederreiter – Gibbons, Luostarinen, B. McGinn. Hosté: A. Nilsson (33. C. Anderson) – N. Zajcev, Chabot, Hainsey (A), Brännström, DeMelo, Borowiecki (A) – Duclair, Tierney, B. Tkachuk – Ennis, White, Naměstnikov – Co. Brown, Pageau (A), N. Paul – B. Ryan, Beaudin, Chlapík. Rozhodčí Pochmara, Chmielewski – Murray, Fournier Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 12 356 diváků